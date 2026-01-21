Uklon не будет работать круглосуточно в Днепре и Харькове: почему так

Uklon объяснил отсутствие Днепра и Харькова в списке

С 22 января Uklon будет работать круглосуточно в 19 городах Украины, но жители Днепра и Харькова не получили такой возможности. Ситуация удивила горожан, ведь в этих городах тоже есть регулярные перебои со светом, отоплением и водоснабжением из-за вражеских ударов.

Что нужно знать:

В Днепре и Харькове такси Uklon не будет работать ночью

Решение принимает местная военная администрация

Почему сервис не будет работать в Харькове и Днепре, выяснял "Телеграф". С соответствующим вопросом журналист издания обратился в пресс-службу Uklon.

В компании подтвердили "Телеграфу", что в Днепре и Харькове такси не будет работать в комендантский час, то есть с 00 до 5 часов утра.

Это зависит от решений местных военных администраций. Если вашего города нет в перечне, то разрешения мы не получили для этого, говорится в сообщении.

Находится ли вопрос в процессе решения и получила ли компания отказ от местных властей, в пресс-службе комментировать отказались. "Этого не могу знать и комментировать также не могу. Пока что информации относительно этого нет, ожидайте официальной коммуникации от компании", — отметил представитель Uklon.

Ответ пресс-службы такси Uklon

Кроме того, в компании напомнили, что по состоянию на 21 января для пребывания на улице во время комендантского часа необходим пропуск. По их словам, только в Киеве пока пропуски не необходимы, при условии, что ты добираешься до пунктов незламности или обогрева.

Напомним, Uklon расширила круглосуточную работу на 16 новых городов. Раньше сервису разрешили работать ночью только во Львове, Киеве и Ужгороде. Теперь к списку добавились: Белая Церковь, Винница, Житомир, Ивано-Франковск, Каменец-Подольский, Каменское, Кременчуг, Кропивницкий, Луцк, Одесса, Полтава, Ровно, Тернополь, Хмельницкий, Черкассы и Черновцы.

