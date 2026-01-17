Не только Екатеринослав и Днепропетровск: главный город-миллионник на Днепре сменил шесть названий

Полная история всех названий города Днепр

Днепр имел по меньшей мере 6 разных названий на протяжении своей истории — со времен казачества до сегодняшнего дня. Современный город вырос на месте казацкой слободы Половица, существовавшей задолго до основания Екатеринослава.

Как менялись названия города и что стояло за каждым переименованием

Половица – забытая казацкая история

Первое известное название поселения на месте современного Днепра – Половица. Казаки основали эту слободу 1743 на правом берегу Днепра. Название происходит от слова "половина" — так называли небольшие острова на реке.

Половица существовала до 1776 года и была типичной казацкой слободой. Здесь жили запорожцы, занимавшиеся рыболовством, торговлей и ремеслами. После уничтожения Запорожской Сечи в 1775 г. империя начала активно колонизировать эти земли.

Два Екатеринослава — ошибка с переносом

В 1776 году был утвержден план строительства города Екатеринослав на реке Кильчень при ее впадении в Самару. Город был назван в честь русской императрицы Екатерины II. Она планировала сделать из Екатеринослава "южную столицу" империи, которая должна была превзойти даже Киев.

Берег Днепра, Екатеринослав

Но вскоре выяснилось, что место выбрали неудачно. Во время весенних и осенних наводнений все заливало водой, вспыхивали эпидемии. Самое главное – город находился далеко от начала порогов Днепра. Поэтому 22 января 1784 г. Екатерина II приказала перенести Екатеринослав на правый берег Днепра на место слободы Половица. Первый Екатеринослав называли Левобережным или Кильченским.

Богомольский остров, Екатеринослав

Новороссийск – короткий эпизод из-за семейной мести

В 1798 году новый император Павел I переименовал город в Новороссийск. Он не любил все, что напоминало о его матери Екатерине II, поэтому менял названия городов по всей империи. Под этим названием город прожил всего четыре года.

Александр I, внук Екатерины II, вернул городу название Екатеринослав в 1801 году. Под этим именем он прожил самый длительный период — 125 лет. За это время Екатеринослав превратился в крупный промышленный центр с металлургическими заводами и железными дорогами.

Сичеслав — красивое название, которое не прижилось

В 1918 году во время украинской революции город кратковременно стал Сичеславом. Украинская Центральная Рада хотела вернуть казацкую историю региона. Это название использовали пронациональные украинские силы и представители украинской интеллигенции.

Однако из-за устранения Центральной Рады название не было реализовано официально. Имперские и большевистские силы не признавали Сичеслав, и город снова вернулся к старому названию.

Днепропетровск — советское переименование

20 июля 1926 года большевики переименовали Екатеринослав в Днепропетровск. Название составили из двух частей: река Днепр и фамилия Григория Петровского. Этот советский деятель был одним из организаторов Голодомора 1932-1933 годов, унесшего миллионы жизней украинцев.

Днепропетровск, советское время

Днепропетровск простоял 90 лет. В советское время город стал закрытым из-за оборонных предприятий. Здесь работали ракетные заводы, и попасть сюда иностранцам было почти невозможно.

Днепр — возвращение к корням

19 мая 2016 года, в день вышиванки, Днепропетровск официально стал Днепром. Переименование произошло в рамках декоммунизации. Жители и раньше часто сокращали название просто до "Днепра", поэтому переход прошел естественно.

Главным аргументом стало нежелание сохранять имя человека, причастного к геноциду украинского народа. Сейчас Днепр – четвертый по величине город Украины с населением более 960 тысяч человек. Из семи названий, которые имел город за свою историю, только три были украинскими — Половица, Сичеслав и Днепр.

