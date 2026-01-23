Зима ще покаже характер: до чого готуватися жителям Дніпра найближчими днями

Мороз не відступає, але готуйтеся до сюрпризу

Мороз міцно тримає Дніпро у своїх обіймах та не збирається відступати. Похмура погода протримається у місті впродовж дня.

Вітер додасть неприємних відчуттів на вулиці, особливо ввечері та вночі. Про це попереджають метеорологи.

За інформацією синоптиків, температура повітря у місті коливатиметься від 7 до 5 градусів морозу вдень. Вологість триматиметься на рівні 88 відсотків.

Вітер східного напрямку посилиться протягом доби – його швидкість становитиме від 4 до 5 метрів за секунду. Місцями очікуються пориви вітру до 9 метрів за секунду, що додасть відчуття холоду.

Якою буде погода у Дніпрі на вихідних

За прогнозом meteo.ua, у суботу та неділю, 24–25 січня, у Дніпрі знову встановиться морозна погода. Вночі температура опуститься до −8…−11 градусів, удень — до −4…−5 градусів. Очікуються помірні опади у вигляді снігу, що може ускладнити рух на дорогах.

Погода у Дніпрі на найближчі 10 днів, meteo.ua

Водночас експерти обіцяють суттєве потепління одразу після вихідних. До кінця січня повітря може прогрітися до плюс 4 градусів.

У метеорологічних службах наголошують, що онлайн-радари та автоматичні сервіси можуть давати похибки. Як пояснюють фахівці, "глобальні моделі не завжди враховують локальні особливості погоди", тому для точніших даних радять перевіряти офіційні зведення Укргідрометцентру.

