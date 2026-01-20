Пенсионерам предложили интересную работу с зарплатой 35 тысяч: дают даже жилье в Киеве

Опыт не обязателен

В Киеве открылась вакансия, которая может заинтересовать пенсионеров – сеть хостелов ищет коменданта с зарплатой до 35 тысяч гривен в месяц. Помимо зарплаты, работодатель предлагает бесплатное жилье в самом центре столицы.

Вакансия подходит не только пенсионерам, но и студентам и людям с инвалидностью. Соответствующее объявление размещено на одном из популярных сайтов поиска работы.

В объявлении говорится, что место работы находится на улице Михайловской, 2 – в самом сердце столицы, в нескольких шагах от главных туристических маршрутов.

Не обязательно иметь опыт – мы научим всему необходимому, подчеркивают в компании.

И добавляют, что главное, чтобы человек был дружелюбным, открытым к общению и готов помогать посетителям. Работодатель готов рассмотреть кандидатуры пенсионеров, студентов и людей с инвалидностью.

Зарплата зависит от опыта и нагрузки и составляет от 20 до 35 тысяч гривен в месяц. Выплаты обещают производятся своевременно, оформление — официальное. Кроме денежного вознаграждения работник получает комфортное жилье прямо на территории хостела – не нужно тратиться на аренду квартиры или ездить через весь город на работу.

Какие обязанности

Каждый день комендант должен принимать гостей и сопровождать их во время поселения, следить за порядком и безопасностью в здании, поддерживать связь с администрацией и сообщать о важных вопросах. Также в его обязанности входит помощь в решении бытовых ситуаций и поддержание положительной атмосферы среди посетителей.

Работодатель также заявляет о гибком подходе к работникам с разными жизненными обстоятельствами, поэтому вакансия может подойти тем, кто ищет стабильную работу с жильем в центре столицы.

Напомним, ранее "Телеграф" писал, что во Львове открыли вакансию для пожилых людей в гостинице. Зарплата будет больше пенсии.