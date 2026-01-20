Пенсіонерам запропонували цікаву роботу із зарплатою 35 тисяч: дають навіть житло у Києві

Досвід не обов'язковий

У Києві відкрилась вакансія, яка може зацікавити пенсіонерів – мережа хостелів шукає коменданта з зарплатою до 35 тисяч гривень на місяць. Окрім зарплати, роботодавець пропонує безкоштовне житло у самому центрі столиці.

Вакансія підходить не лише пенсіонерам, а й студентам та людям з інвалідністю. Відповідне оголошення розміщене на одному з популярних сайтів пошуку роботи.

У оголошені йдеться, що місце роботи знаходиться на вулиці Михайлівській, 2 – у самісінькому серці столиці, за кілька кроків від головних туристичних маршрутів.

Не обов’язково мати досвід — ми навчимо всьому необхідному, наголошують в компанії.

І додають, що головне, щоб людина була доброзичливою, відкритою до спілкування та готовою допомагати відвідувачам. Роботодавець готовий розглянути кандидатури пенсіонерів, студентів та людей з інвалідністю.

Зарплата залежить від досвіду та навантаження і становить від 20 до 35 тисяч гривень на місяць. Виплати обіцяють здійснюються своєчасно, оформлення — офіційне. Окрім грошової винагороди, працівник отримує комфортне житло просто на території хостела – не потрібно витрачатися на оренду квартири чи їздити через усе місто на роботу.

Які обов'язки

Щодня комендант має приймати гостей та супроводжувати їх під час поселення, стежити за порядком і безпекою у будівлі, підтримувати зв'язок з адміністрацією та повідомляти про важливі питання. Також у його обов'язки входить допомога у вирішенні побутових ситуацій та підтримка позитивної атмосфери серед відвідувачів.

Роботодавець також заявляє про гнучкий підхід до працівників з різними життєвими обставинами, тому вакансія може підійти тим, хто шукає стабільну роботу з житлом у центрі столиці.

