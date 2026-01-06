Ледяной дождь, сильный мороз и не только. В Киеве резко ухудшится погода, известны даты
- Автор
-
- Дата публикации
-
- Автор
Киевлянам нужно подготовиться к настоящему холоду
Январь принесет в Украину резкое ухудшение погодных условий. Настоящая зима с морозами и снегопадами накроет не только Одессу, но и Киев. В ближайшие дни там ожидаются порывистый ветер и сильный холод.
Об этом на своей странице в Facebook сообщила синоптик Наталья Диденко. По ее словам, в столице в ночь на 7 января пойдет мокрый снег, который днем перейдет в дождь, а затем в ледяной дождь. Ситуацию будет ухудшать порывистый ветер и гололедица на дорогах.
Согласно прогнозу Укргидрометцентра, завтра днем в Киеве ожидается 0…-2 градуса. На протяжение дня будет облачно.
В четверг, 8 января, в столице Украины усилятся осадки в виде мокрого снега и дождя, но температура останется в пределах 0…-2 градуса.
В пятницу, 9 января, в Киеве будут продолжаться снегопады, а морозы усилятся. Дневная температура составит -5…-3 градуса.
А в субботу, 10 января, столицу накроет сильный мороз. Ночью столбики термометра покажут -17…-19 градусов, в днем температура будет находиться в диапазоне -14…-12 градусов. Но осадков не прогнозируют.
Отметим, что синоптик Тернопольского областного центра по гидрометеорологии Оксана Озымкив сообщила "Телеграфу", что лютые морозы в конце недели накроют всю Украину. Ухудшение погодных условий произойдет из-за циклона, который двигается со Средиземноморья на северо-восток.
Детальнее о погоде в первой декаде января читайте в материале: "Температура упадет до -18: стало известно, в какие дни января Украину ждет настоящий арктический холод"
"Телеграф" писал ранее, что зима ненадолго уйдет из Харькова. Когда прогнозируют резкое и ощутимое потепление.