Что такое чуга и почему Чугуев так называется

Чугуев стоит над Северским Донцом уже почти четыре столетия

Чугуев – не просто точка на карте Харьковщины. Это имя, которое на протяжении веков несет в себе сразу несколько смыслов: пограничная, казацкая победа, военная суровость, чувствительность и сегодняшняя прифронтовая устойчивость.

"Телеграф" расскажет о городе и его названии подробнее. Оно находится в примерно 30-40 км юго-восточнее Харькова, входит в Харьковскую агломерацию и является административным центром Чугуевского района и Чугуевской городской общины.

"Чугуев": город, в котором само название звучит как крепость

Происхождение названия "Чугуев" доподлинно неизвестно, но большинство исследователей сходятся на том, что ойконим имеет древние тюркские корни, уже позже "встроенный" в украинскую языковую среду. Само название города, как и его история, не сводится к одной легенде – напротив, вокруг нее наслоилось несколько популярных версий.

Одна из самых распространенных версий связывает Чугуев с тюркским или татарским словом чуга — верхней одеждой, своеобразным узким кафтаном; якобы в этом регионе жили люди, которые носили именно такую одежду, и территорию стали называть Чуга, а впоследствии — Чугуев.

Другая версия апеллирует к личному имени Чуга/Чугай: предполагают, что название могло пойти от имени военачальника или хана (в частности, упоминают половца Чугая), с которым связывали древнее городище на месте современного города.

Есть и интерпретации, выводящие название от тюркских слов со значением "граница", хорошо ложащаяся на пограничное расположение Чугуева и его историческую роль крепости на рубеже степи.

Украинская народная этимология сочетает эти подходы, соотнося "Чугуев" со словами "чуга", "чугаина" — названиями верхней теплой одежды в восточноукраинских говорах, что перекликается с "одежной" тюркской версией.

От крепости над Донцом до полноценного города

Официально город родился 10 августа 1638 года, когда чугуевские казаки под руководством гетмана Якова Остряницы заложили крепость над Северским Донцом. Московский царь разрешил беглецам из Речи Посполитой закрепиться здесь, чтобы защищать южные рубежи от татарских и польских нападений. С тех пор Чугуев вырос в сотенный городок Харьковского полка, а затем — в полноценный город.

Карта Чугуева 1730

Город – военное поселение

В XIX веке Чугуев стал одним из главных центров системы военных поселений, где армейская служба совмещалась с обязательным сельскохозяйственным трудом. Именно здесь 1819 году вспыхнуло восстание против жестоких порядков "аракчеевщины" — жестоко подавлено, но вписано в историю как символ протеста против бесчеловечных имперских экспериментов. Уникальные кварталы регулярной застройки той эпохи сохранились в центре города до сих пор.

Город Репина

Отдельное измерение Чугуева – искусство. Здесь родился Илья Репин, и сегодня его семейный дом является художественно-мемориальным музеем. Именно это дополнение делает образ города более объемным: суровая крепостная история соседствует с тонкой художественной оптикой.

Дом Ильи Репина

Прифронтовой, но сломленный

После начала полномасштабной российской агрессии название "Чугуев" снова зазвучало в новостях — уже как имя прифронтового города, пережившего ракетные удары и разрушения, но не исчезнувшего с карты.

