Лютые морозы уже на пороге: синоптики назвали самые холодные дни в Киеве

Киевляне не видели таких морозов несколько лет

На Киев надвигаются серьезные морозы, которые продлятся не один день. Скорее всего, самые низкие температуры будут отмечаться в середине недели.

Об этом свидетельствуют данные погодных ресурсов. И хотя нюансы различаются, все сервисы сходятся на том, что на следующей неделе зима покажет себя во всей красе.

Портал VentuSky предупреждает, что похолодание продлится почти всю рабочую неделю. Так, температурный минимум 12 числа составит -19 градусов, а 13 января ртутные столбики опустятся еще на одно деление. В среду сохранятся такие же морозы, а в четверг потеплеет на 5 градусов, но все равно будет достаточно холодно (-15).

Погода в Киеве 12 января 2026 года

Погода в Киеве 13 января 2026 года

Погода в Киеве 14 января 2026 года

Погода в Киеве 15 января 2026 года

Meteo.ua обещает еще более низкие температуры в Киеве. По прогнозам этого сайта, самым холодным днем недели станет вторник, 13 января, когда столицу может накрыть 23-градусный мороз. В среду и четверг ожидается до -20… -21 градуса, в понедельник и пятницу ртутные столбики не будут падать ниже -16.

Специалисты meteofor подтверждают на следующей неделе морозы в столице, однако, по их мнению, не такие лютые. Так, в понедельник ртутные столбики опустятся до -14, а в течение трех последующих дней термометры покажут -16… -17 градусов. И только в пятницу морозы спадут до -7 в темное время суток.

Мета прогнозирует приблизительно такую же погоду в течение недели. По данным сайта, минимальная суточная температура в Киеве составит: в понедельник -15, во вторник -17, в среду -15 градусов. В унисон с другими ресурсами на четверг, 15 апреля, Мета также ожидает небольшое потепление, когда морозы остановятся на -12.

В пятницу, 16 января, в графике стоит от +1 до -1. Однако, скорее всего, это просто средняя температура предыдущих лет. Подобные сайты часто публикуют такие значения, пока нет реального прогноза.

The weather channel выбивается из общего ряда, обещая, что в начале недели в Киеве настоящие морозы будут только раскачиваться, придя к пику ближе к концу. По сведениям этого сервиса, минимальные температуры в первые три дня будут колебаться около -12… -14 градусов.

И только в четверг ртутные столбики обрушатся до -19, а в пятницу – вообще до -24 градусов в ночное время, в то время как днем мороз тоже будет ощутимо щипать за нос (-21).

Напомним, в Киеве коммунальные службы и управляющие компании проведут слив воды из внутридомовых систем отопления, чтобы предотвратить замерзание труб. Особенно это важно для старых домов и зданий без современных систем циркуляции воды.