Стал звездой за один вечер: каким был Козловский в молодости и где получил славу (фото)

Катерина Любимова
Виталий Козловский Новость обновлена 06 марта 2026, 10:38
Виталий Козловский. Фото Коллаж "Телеграфа"

Участие Козловского в проекте "Караоке на Майдане" стало судьбоносным

Известный артист Виталий Козловский, который уволился со службы, сегодня отмечает 41-летие. Популярность к певцу пришла еще в далеком 2002 году, когда он одержал победу в популярных телевизионных проектах.

Что известно:

  • Виталий Козловский прошел путь от обычного львовского парня до звезды сцены и секс-символа
  • Артист стал популярным после победы в шоу "Караоке на "Майдане" и "Шанс"
  • В молодости "фишкой" певца были длинные волосы и бородка

"Телеграф" решил выяснить, каким до популярности был Виталий Козловский и как прославился. Мы узнали некоторые факты

Как Виталий Козловский стал популярным

Украинский певец Виталий Козловский родился 6 марта 1985 года во Львове. Еще в детстве он увлекся танцами и стал участником модерн балета "Жизнь", который с 2002 года сотрудничал с певицей Русланой.

Виталий Козловский в юности
Виталий Козловский в юности, Фото: kp.ua

Будущий артист учился во Львовском национальном университете имени Ивана Франко на факультете журналистики. Однако всегда мечтал оказаться на сцене.

В 2002 году начался его путь к популярности. Козловский принял участие в популярном телешоу "Караоке на Майдане", где исполнил песню "Пронто". Его яркая манера исполнения, уверенность в себе и харизма сразу запомнились зрителям.

Победа в программе стала для него настоящим трамплином, которая привела его на проект "Шанс". В 2003 году он стал победителем первого сезона, исполнив песню "Чорнобривці".

В молодости узнаваемой "фишкой" Виталия Козловского стали длинные черные волосы и бородка, которые подчеркивали его сценический образ.

Виталий Козловский, как выглядел в молодости
Молодой Виталий Козловский, Фото: "ТСН"

После успеха на телевидении Козловский превратился в популярного исполнителя. Его начали приглашать на концерты и музыкальные фестивали, а вскоре он подписал контракт с продюсером Игорем Кондратюком и сосредоточился на музыкальной карьере.

Виталий Козловский и Игорь Кондратюк
Виталий Козловский и Игорь Кондратюк

В 2005 году певец выпустил песню "Холодная ночь", на которую сняли его первый официальный клип. Позже в его репертуаре появились и другие популярные композиции, среди которых "Пинаколада", "Шекспир" и "Небо плаче грозами". Артист также дважды участвовал в национальном отборе на "Евровидение" (в 2010 и 2017 годах).

Виталий Козловский в начале карьеры
Виталий Козловский в начале карьеры

Со временем сотрудничество Козловского с Игорем Кондратюком завершилось громким конфликтом и судебными разбирательствами. Несмотря на это, певец сумел сохранить карьеру и со временем вернулся на сцену. Сегодня он активно выступает в Украине, дает концерты и снова привлек внимание публики хитом "Пинаколада", который перевел на украинский язык.

Как Виталий Козловский выглядит сейчас
Как Виталий Козловский выглядит сейчас

"Телеграф" писал ранее, какой была Оля Полякова до популярности. Она пела в церковном хоре и выступала в барах.

