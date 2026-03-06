Стал звездой за один вечер: каким был Козловский в молодости и где получил славу (фото)

Участие Козловского в проекте "Караоке на Майдане" стало судьбоносным

Известный артист Виталий Козловский, который уволился со службы, сегодня отмечает 41-летие. Популярность к певцу пришла еще в далеком 2002 году, когда он одержал победу в популярных телевизионных проектах.

Что известно:

Виталий Козловский прошел путь от обычного львовского парня до звезды сцены и секс-символа

Артист стал популярным после победы в шоу "Караоке на "Майдане" и "Шанс"

В молодости "фишкой" певца были длинные волосы и бородка

"Телеграф" решил выяснить, каким до популярности был Виталий Козловский и как прославился. Мы узнали некоторые факты

Как Виталий Козловский стал популярным

Украинский певец Виталий Козловский родился 6 марта 1985 года во Львове. Еще в детстве он увлекся танцами и стал участником модерн балета "Жизнь", который с 2002 года сотрудничал с певицей Русланой.

Виталий Козловский в юности, Фото: kp.ua

Будущий артист учился во Львовском национальном университете имени Ивана Франко на факультете журналистики. Однако всегда мечтал оказаться на сцене.

В 2002 году начался его путь к популярности. Козловский принял участие в популярном телешоу "Караоке на Майдане", где исполнил песню "Пронто". Его яркая манера исполнения, уверенность в себе и харизма сразу запомнились зрителям.

Победа в программе стала для него настоящим трамплином, которая привела его на проект "Шанс". В 2003 году он стал победителем первого сезона, исполнив песню "Чорнобривці".

В молодости узнаваемой "фишкой" Виталия Козловского стали длинные черные волосы и бородка, которые подчеркивали его сценический образ.

Молодой Виталий Козловский, Фото: "ТСН"

После успеха на телевидении Козловский превратился в популярного исполнителя. Его начали приглашать на концерты и музыкальные фестивали, а вскоре он подписал контракт с продюсером Игорем Кондратюком и сосредоточился на музыкальной карьере.

Виталий Козловский и Игорь Кондратюк

В 2005 году певец выпустил песню "Холодная ночь", на которую сняли его первый официальный клип. Позже в его репертуаре появились и другие популярные композиции, среди которых "Пинаколада", "Шекспир" и "Небо плаче грозами". Артист также дважды участвовал в национальном отборе на "Евровидение" (в 2010 и 2017 годах).

Виталий Козловский в начале карьеры

Со временем сотрудничество Козловского с Игорем Кондратюком завершилось громким конфликтом и судебными разбирательствами. Несмотря на это, певец сумел сохранить карьеру и со временем вернулся на сцену. Сегодня он активно выступает в Украине, дает концерты и снова привлек внимание публики хитом "Пинаколада", который перевел на украинский язык.

Как Виталий Козловский выглядит сейчас

