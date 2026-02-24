Сейчас она звезда первого эшелона и секс-символ: вы точно не узнаете певицу на этом детском фото

В детстве она выглядела совсем по-другому

Говорят, все мы родом из детства, но узнать знаменитостей на их ранних снимках получается не всегда. У кого-то характерная внешность сформировалась еще с пеленок, а кто-то с годами преобразился до неузнаваемости. К примеру, по детскому кадру нашей героини практически невозможно понять, кто на нем запечатлен — настолько сильно она изменилась.

"Телеграф" рассказывает об одной из популярных украинских артисток, которую не так просто узнать на архивном снимке из детства.

Сейчас она — звезда первого эшелона на украинской сцене. Ее шоу и образы покорили миллионы поклонников, а острый язык не раз становился поводом для скандалов.

Угадайте, что это за звезда на детском фото?

Конечно! Это же певица Оля Полякова!

Оля Полякова родилась 17 января 1979 года, сейчас ей 47 лет. Свою карьеру певица начинала в молодом возрасте, однако популярность к ней пришла не сразу. Настоящий прорыв случился с выходом сингла "Шлепки". Эта песня стала вирусным хитом, который звучал буквально из каждого утюга.

Со временем появились и другие узнаваемые хиты, которые принесли Оле широкую известность. Ее стали приглашать на телешоу, интервью, а ее лицо стало узнаваемым. Сейчас она звезда первого эшелона в Украине. Знают ее также и на зарубежной сцене.

Оля Полякова. Фото: Getty Images

Ранее "Телеграф" рассказывал о другой певице с миллионами фанатов, которую сложно узнать на детском фото. Попробуйте узнать, кто это.