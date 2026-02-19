Родила с разницей в 14 лет: что известно о детях Осадчей от разных мужчин

Старший сын телеведущей родился, когда ей было 19

Екатерина Осадчая — популярная украинская журналистка, ведущая программ "Светская жизнь", "Голос країни", а сейчас занимается волонтерством. За кадром она – мама троих детей, старший из которых уже строит собственную карьеру за границей.

Что следует знать

Первенец Екатерины Осадчей, Илья, овладевает сферой IT в США и планирует развивать карьеру в Украине

С Юрием Горбуновым телеведущая воспитывает двух общих сыновей — девятилетнего Ивана и пятилетнего Даниила

"Телеграф" собрав все, что известно о детях Екатерины Осадчей. Старший сын телеведущей родился в первом ее браке с бывшим депутатом.

Илья – старший сын

Старший сын Екатерины Осадчей родился в 2002 году в ее первом браке с Олегом Полищуком, тогда депутатом Верховной Рады. На политике телеведущая вышла замуж в 2001 году, а уже через год у них появился ребенок. В 2011 году Полищук сложил полномочия.

Екатерина Осадчая с сыном Ильей. Фото: instagram.com/kosadcha

Сейчас Илье 23 года и он учится за границей, в США, в Мэрилендском университете. Он избрал направление в области искусственного интеллекта и IT. После окончания учебы парень планирует вернуться в Украину.

В Украину парень приезжает редко — несколько раз в год. Он не ведет публичную жизнь, а его фото появляются в сети только в соцсетях его мамы.

Екатерина Осадчая с детьми. Фото: instagram.com/kosadcha

Иван – сын от Юрия Горбунова

Второй сын Екатерины вступил в брак с телеведущим Юрием Горбуновым через несколько месяцев после их свадьбы в 2017 году. Он родился в 2017 году, поэтому в 2026-м ему исполнилось 9 лет.

Иван активно растет в семье телеведущих, и о нем часто появляются теплые семейные фото. Он любит играть, путешествовать и проводит время с папой и мамой по повседневным делам.

Екатерина Осадчая с сыном Иваном. Фото: instagram.com/kosadcha

Сын Екатерины Осадчей и Юрия Горбунова Иван. Фото: instagram.com/kosadcha

Даниил — второй ребенок Юрия Горбунова и Екатерины Осадчей

Еще один сын у Екатерины и Юрия родился в августе 2021 года. Сегодня Данилу около 4–5 лет — он энергичный малыш, часто изображенный на семейных фотографиях во время праздников и прогулок.

Екатерина Осадчая и Юрий Горбунов с сыном Данилой. Фото: instagram.com/kosadcha

Осадчая и Горбунов не скрывают Даниила в соцсетях, и именно с ним часто выходят на фото у елки на праздники или в уютных домашних кадрах.

