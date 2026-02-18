Сейчас она телеведущая со скандальной репутацией: вы не узнаете звезду на этом детском фото

Узнать эту телезвезду по детскому фото практически невозможно

Все мы родом из детства. Кто-то не слишком изменился, и его просто узнать на старых черно-белых фотографиях. А кто-то вырос и стал совсем другим, так что узнать на фото просто невозможно. К таким относится и наша героиня — ее детское фото не выдает узнаваемых черт, чтобы можно было узнать с первого взгляда.

"Телеграф" рассказывает об одной из популярных украинских телеведущих, которую очень сложно узнать на архивном еще черно-белом фото из детства.

Сейчас она настоящая икона стиля с безупречными манерами, яркими чертами и скандальной репутацией. Эта телезвезда получила широкую популярность в начале 2000-х.

Угадайте, что это за звезда на детском фото?

Узнали? Конечно же — это известная телеведущая Ольга Фреймут. Она прославилась, как ведущая шоу "Подъем" на Новом канале. А скандальную репутацию получила после выхода на экраны шоу "Ревизор". Также Ольга была ведущей программы "Инспектор Фреймут" и принимала участие во множестве других телепередач.

Сейчас телеведущая живет за границей с мужем и детьми, но время от времени появляется в Украине. Она редко дает интервью, но активно ведет соцсети и стала настоящим экспертом по этикету.

Ольга Фреймут. Фото: соцсети

Ранее "Телеграф" рассказывал о другой певице с миллионами фанатов, которую сложно узнать на детском фото. Попробуйте узнать, кто это.