Сейчас она завидная холостячка и настоящая икона стиля: вы не узнаете звезду на этом детском фото

Узнать звезду по этому фото почти невозможно

Как говорят — все мы родом из детства. Кто-то не слишком изменился, если сравнивать с детскими фото, а кто-то стал выглядеть настолько по-другому, что просто не узнать. К таким относится наша героиня — на раннем детском фото ее практически не узнать.

"Телеграф" рассказывает об одной из популярных украинских певиц, которую очень сложно узнать на архивном еще черно-белом фото из детства.

Сейчас она настоящая икона стиля с безупречной фигурой, яркими чертами и потрясающими сценическими костюмами. Певица принимает участие во всевозможных телешоу, дает интервью и активно ведет соцсети.

Угадайте, что это за звезда на детском фото

Получилось угадать с первого взгляда? Конечно, это же популярная певица Злата Огневич. Артистка в раннем детстве выглядела совсем не так, как сейчас. Однако, судя по этому снимку, с самого раннего детства проявляла таланты и артистизм.

Злата Огневич. Фото: открытые источники

Злата Огневич родилась в Кривом Роге, однако детство провела в Крыму, куда переехала семья, когда ей было 5 лет. Сейчас артистке 40 лет. Недавно она поразила всех своим выступлением на Нацотборе, но не как конкурсантка, а просто как гостья и судья проекта. Кроме того, артистка принимала участие в шоу "Холостячка" на СТБ, однако пока не нашла свою вторую половинку и остается завидной холостячкой.

Злата Огневич. Фото: соцсети

