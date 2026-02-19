Сейчас он секс-символ и кумир миллионов: вы точно не узнаете певца на этом детском фото
На детских фото еще нет его характерных черт
Все мы родом из детства. Пересматривая детские фото, кого-то можно узнать сразу по характерным чертам, а кто-то совершенно неузнаваем. К таким относится и наш герой — его детское фото не выдает узнаваемых черт, чтобы можно было опознать с первого взгляда, кто это.
"Телеграф" рассказывает об одном из популярных украинских артистов, которого просто не узнать на архивном еще черно-белом фото из детства.
Сейчас он один из самых известных артистов в Украине и кумир миллионов. А еще, несмотря на возраст, он остается настоящим секс-символом украинской эстрады. Он умный, харизматичный и несомненно талантливый.
Угадайте, что это за звезда на детском фото?
Конечно! Это же Святослав Вакарчук. Хотя на первый взгляд он на этом фото даже немного похож на девочку.
Святослав Вакарчук родился 14 мая 1975 года в Мукачево. Он сделал успешную музыкальную карьеру, как фронтмен группы "Океан Эльзы". Коллектив собирал на концертах целые стадионы и остается популярным и сейчас, спустя более 20 лет на сцене. Кроме того, Вакарчук пробовал себя, как политик. Впервые он стал народным депутатом в 2007 году, однако его хватило всего на год. В 2008 он сложил мандат. Второй раз он пошел на выборы в 2019 году, снова стал депутатом, однако сложил мандат менее чем через год.
