Сейчас он секс-символ и кумир миллионов: вы точно не узнаете певца на этом детском фото

На детских фото еще нет его характерных черт

Все мы родом из детства. Пересматривая детские фото, кого-то можно узнать сразу по характерным чертам, а кто-то совершенно неузнаваем. К таким относится и наш герой — его детское фото не выдает узнаваемых черт, чтобы можно было опознать с первого взгляда, кто это.

"Телеграф" рассказывает об одном из популярных украинских артистов, которого просто не узнать на архивном еще черно-белом фото из детства.

Сейчас он один из самых известных артистов в Украине и кумир миллионов. А еще, несмотря на возраст, он остается настоящим секс-символом украинской эстрады. Он умный, харизматичный и несомненно талантливый.

Угадайте, что это за звезда на детском фото?

Фото: открытые источники

Конечно! Это же Святослав Вакарчук. Хотя на первый взгляд он на этом фото даже немного похож на девочку.

Святосла Вакарчук в детстве. Фото: открытые источники

Святослав Вакарчук родился 14 мая 1975 года в Мукачево. Он сделал успешную музыкальную карьеру, как фронтмен группы "Океан Эльзы". Коллектив собирал на концертах целые стадионы и остается популярным и сейчас, спустя более 20 лет на сцене. Кроме того, Вакарчук пробовал себя, как политик. Впервые он стал народным депутатом в 2007 году, однако его хватило всего на год. В 2008 он сложил мандат. Второй раз он пошел на выборы в 2019 году, снова стал депутатом, однако сложил мандат менее чем через год.

Святосла Вакарчук. Фото: открытые источники

Ранее "Телеграф" рассказывал о другой певице с миллионами фанатов, которую сложно узнать на детском фото. Попробуйте узнать, кто это.