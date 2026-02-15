Родился в России. Что известно о звезде нового популярного украинского сериала "Белла Вита" Сергея Стрельникова

В 2017 году актер снимался в Осетии

Украинцы еще не отошли от восторга от детективного сериала "Тихая нава", как на его смену пришла романтическая мелодрама под названием "Белла Вита". Одну из главных ролей в нем играет Сергей Стрельников — звезда исторического фильма "Довбуш" и уроженец России, от которой актер открыто отказался.

Что нужно знать

Сергей Стрельников получил театральное образование в Киеве

После начала полномасштабной войны актер публично поддержал Украину

Он сыграл главную роль в новой мелодраме "Белла Вита"

Родился Стрельников 13 ноября 1979 года в поселке Дмитриевка Тамбовской области. Когда Сергею исполнилось два года, семья переехала в Киевскую область, а позже — в Ровенскую, где он окончил школу. Высшее образование будущий актер получил в Киевском училище культуры и в Национальном университете театра, кино и телевидения имени И. Карпенко-Карого.

Сергей Стрельников в детстве. Фото: instagram.com/sergiystrelnikov

После выпуска Стрельников работал в киевском ТЮЗе, а затем в театре "Ателье 16". Сниматься в кино он начал в начале 2000-х годов, и многие проекты с его участием были российского производства, к примеру, "День рождения Буржуя", "Бедная Настя", "Возвращение Мухтара" и другие. Одной из самых заметных работ стала роль Василия Чапаева в драме "Страсти по Чапаю".

"Страсти по Чапаю" (2012)

В 2014 году актер решил прекратить деятельность в стране-агрессорше, однако в 2017 году из-за нехватки работы в Украине он и его супруга, украинская актриса Виктория Литвиненко, снялись в сериале российского производства "Операция "Мухаббат". Позже супруги публично извинились перед украинцами.

Сейчас можно долго говорить об этом, и это будет звучать как оправдание. Оправданий нет. Мы там были (съемке проходили в Осетии — ред.). Мы когда только приехали, то подумали, что это ошибка. Это было просто ужасно. Это жо*а. Если кому-то нужны извинения, простите нас, пожалуйста. Но я делала свою работу. Чтобы прокормить себя и свою семью мне нужно было работать Виктория Литвиненко

Сергей с женой Викторией Литвиненко

После начала полномасштабного вторжения России Стрельников резко осудил путинский режим, прекратил общение с родственниками из РФ и начал активно помогать ВСУ сборами в сети. В начале войны Сергей находился в Киеве вместе с женой Викторией и сыном Сильвестром. Позже он отправил семью за границу, а сам планировал присоединиться к службе. Однако после обращения в военкомат его "развернули" из-за состояния здоровья.

Медицинская история моя их смутила. У меня есть проблемы с почками, 5 операций. Посмотрели, сказали: "Сергей Александрович, заберите назад свои документы и едьте туда, где вы прописаны". Прописан я был в Ровенской области, где живет моя мама. Туда я не поехал по определенным причинам. Потом у меня появилась работа по фонду, потом — работа. Потом на меня снова накатило, я пошел в военкомат уже тут, в Киеве. Меня опять развернули Сергей Стрельников

В 2021 году актер исполнил главную роль в сериале "Крепостная", а два года спустя — в историческом фильме "Довбуш" — одной из самых масштабных и дорогих картин в истории украинского кино (работа над проектом длилась целых пять лет).

14 февраля 2026 года состоялась премьера сериала новой украинской мелодрамы "Белла Вита", которая повествует о фиктивном браке между дизайнером свадебных платьев Витой Бондарчук (играет Полина Василина) и бизнесменом Владиславом Сикорским (Сергей Стрельников).

Кроме того, в актерском составе присутствует звезда сериала "Поймать Кайдаша". Ранее мы писали, что известно про Григория Бакланова.