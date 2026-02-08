Укр

От Monokate в президенты до шуток с Лесей Никитюк. Украинцы в Threads разогнали мемы о Нацотборе 2026

Автор
Татьяна Кармазина
Дата публикации
Читати українською
Автор
Лучшие шутки о Нацотборе 2026 Новость обновлена 08 февраля 2026, 11:30
Лучшие шутки о Нацотборе 2026. Фото Коллаж "Телеграфа"

Интернет "разнес" как участников, так и ведущих

Украинский Нацотбор на Евровидение — это уже давно не просто музыкальный конкурс, а настоящий праздник скандалов и юмора. Пока артисты боролись за право представить страну на большой сцене, зрители успевали не только голосовать в "Дии", но и создавать сотни шуток, разлетевшихся по сети.

Пока в эфире разворачивались драмы, украинцы делали контент. Популярная соцсеть Threads взорвалась шутками обо всем: от поведения ведущих Тимура Мирошниченко и Леси Никитюк до технических нюансов выступлений финалистов.

Больше всего досталось теме ожидания результатов и реакциям зрителей в зале. Фраза из песни участницы Jerry Heil "Господи, Господи, Господи Боже" так же стала актуальной в контексте конкурса.

  • Monokate готовится к президентским выборам
Монокейт Катя Павленко

Сисадмины Дии во время голосования Евровидения:

"Господи! Господи! Господи Боже, Ти один нам допоможеш!"

Дия мемы
  • Кратко о главном:
Леся Никитюк приколы Тимур Мирошниченко шутки
Нацотбор 2026 года Байдак шутки
  • Евровидение. Проголосовали. Снова победил "не тот/та". Снова "у нас будет последнее место". Ну хоть какая-то стабильность 🤪
Евровидение 2026 года мемы
  • pov: при отключении света выполз на 18-й этаж
Нацотбор 2026 участник
  • Для Laud аксессуары подбирала Jerry Heil
Лауд приколы Нацотбора 2026
  • Паук в углу ванной комнаты, когда я не в настроении трогать его
Джерри Хейл приколы
  • Просто барышня, занимающаяся переводом Нацотбора на жестовой язык
Нацотбор на Евровидение 2026 года шутки
Джерри Хейл мемы катартикус
Джерри Хейл Монокейт Меловин
  • 8Б подготовил вам номер ко Дню украинского языка
Нацотбор ЩукаРыба
  • Есть впечатление, что есть какая-то договоренность, что кто-то из "кто сверху" должен быть ведущим Нацотбора, но не могу этого доказать 😅
Леся Никитюк мемы Сергей Притула
  • Хаят на национальном отборе 2066 года
Хаят Нацвитбор приколы

Ведущие весь эфир: "Короче пожалуйста, у нас мало времени"

Также ведущие в конце: "И пять баллов получаааееееттт…………..получаааееееттт….."

Леся Никитюк шутки приколы Тимур Мирошниченко

Напомним, что триумфатором вечера стала певица LELÉKA, которая одержала победу со своей композицией "Ridnym". Именно она получила наибольшую поддержку и готовится к поездке на конкурс в Вену.

Теги:
#Евровидение #Шутки #Юмор #Мемы #Нацотбор