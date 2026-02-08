От Monokate в президенты до шуток с Лесей Никитюк. Украинцы в Threads разогнали мемы о Нацотборе 2026

Интернет "разнес" как участников, так и ведущих

Украинский Нацотбор на Евровидение — это уже давно не просто музыкальный конкурс, а настоящий праздник скандалов и юмора. Пока артисты боролись за право представить страну на большой сцене, зрители успевали не только голосовать в "Дии", но и создавать сотни шуток, разлетевшихся по сети.

Пока в эфире разворачивались драмы, украинцы делали контент. Популярная соцсеть Threads взорвалась шутками обо всем: от поведения ведущих Тимура Мирошниченко и Леси Никитюк до технических нюансов выступлений финалистов.

Больше всего досталось теме ожидания результатов и реакциям зрителей в зале. Фраза из песни участницы Jerry Heil "Господи, Господи, Господи Боже" так же стала актуальной в контексте конкурса.

Monokate готовится к президентским выборам

Сисадмины Дии во время голосования Евровидения:

"Господи! Господи! Господи Боже, Ти один нам допоможеш!"

Кратко о главном:

Извините меня, но Байдака на нацотборе не хватает

Евровидение. Проголосовали. Снова победил "не тот/та". Снова "у нас будет последнее место". Ну хоть какая-то стабильность 🤪

pov: при отключении света выполз на 18-й этаж

Для Laud аксессуары подбирала Jerry Heil

Паук в углу ванной комнаты, когда я не в настроении трогать его

Просто барышня, занимающаяся переводом Нацотбора на жестовой язык

8Б подготовил вам номер ко Дню украинского языка

Есть впечатление, что есть какая-то договоренность, что кто-то из "кто сверху" должен быть ведущим Нацотбора, но не могу этого доказать 😅

Хаят на национальном отборе 2066 года

Ведущие весь эфир: "Короче пожалуйста, у нас мало времени"

Также ведущие в конце: "И пять баллов получаааееееттт…………..получаааееееттт….."

Напомним, что триумфатором вечера стала певица LELÉKA, которая одержала победу со своей композицией "Ridnym". Именно она получила наибольшую поддержку и готовится к поездке на конкурс в Вену.