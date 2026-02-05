"Нереальный горячий". Фото 45-летнего Алана Бадоева взбудоражили воображение украинок в сети

Откровенные кадры очаровали пользовательниц в Threads

Известный украинский клипмейкер и режиссер Алан Бадоев стал объектом увлечения у украинских женщин. Ему проиграл российский шоумен Максим Галкин, недавно обсуждавшийся в сети.

Что нужно знать:

В Threads опубликовали подборку фото 45-летнего Алана Бадоева с оголенным торсом

Кадры из личного архива режиссера

Пользователи соцсетей эмоционально отреагировали на фото

В соцсети Threads пользовательница под ником mimi_mishyn поделилась серией фотографий 45-летнего Алана Бадоева, которые сразу привлекли внимание аудитории. На фото клипмейкер предстает с обнаженным торсом и выразительным, магнетическим взглядом, что только придает кадрам особую атмосферу.

Стоит отметить, что эти снимки были сделаны в разные периоды и взяты из личной Instagram-страницы Алана. В собственном блоге режиссер довольно часто делится моментами из своей жизни, так что поклонники привыкли видеть как рабочие, так и более личные кадры.

Не Галкиным единым 🤌🏻 Уже достали с ним сообщения 😮‍💨 Посмотрите лучше, какой Алан Бадоев ах**нный восхищаются в сети

Он как дорогое вино, с годами только лучше❤️‍🔥

Е алло жарко стало

Никогда не думала, что Бадоев хот (англ. hot – горячий). До этих фото))))))

Мой самый первый краш из телека😍 со времен орла и решки😁

Личная жизнь Алана Бадоева

Известный украинский режиссер, клипмейкер и продюсер осетинского происхождения Алан Бадоев состоял в браке с ведущей Жанной Бадоевой почти 9 лет. Супруги воспитывали двоих детей, а их пару часто называли образцовой. После развода в 2012 году личная жизнь мужчины и дальше привлекает внимание публики.

Напомним, что сама Жанна Бадоева отвернулась от Украины и теперь зарабатывает деньги в России. Раньше мы рассказывали, где сейчас дети Алана Бадоева и как они выглядят.