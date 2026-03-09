Экономия в 100 грн: популярные шоколадные конфеты в "АТБ" продают со скидкой почти 40%

Скидка будет действительна еще чуть больше одного дня

В сети "АТБ" появилось неожиданно выгодное предложение для любителей сладкого. Конфеты Millennium Elegance Ассорти молочный шоколад можно приобрести значительно дешевле.

Эта скидка продлится до 10 марта включительно, поэтому стоит не упустить эту приятную акцию. Подробности написал "Телеграф".

Сейчас популярные конфеты Millennium Elegance Ассорти молочный шоколад, коробка 285 граммов, доступны по цене в 161,90 гривен, что на 38% или на 102 гривны дешевле.

Скидка на Millennium Elegance в "АТБ". Фото: скриншот из магазина

Эта акция выгоднее, чем в других магазинах:

у " Mauday" конфеты стоят 185 гривен со скидкой 37%;

у " Экомаркет" – 267,50 гривен;

– 267,50 гривен; у " Metro" – 270,30 гривен;

– 270,30 гривен; в " Auchan" — 285 гривен.

Итак у "АТБ" сейчас самая низкая цена на этот продукт.

Где купить Millennium Elegance и сэкономить. Фото: gotoshop

Акция действует ограниченное время, поэтому стоит поторопиться запастись сладостями по акционной цене и насладиться любимыми конфетами без переплат.

