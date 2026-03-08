Тунец, моцарелла и печень трески: на какие еще товары в "Сильпо" действуют скидки до 50%
- Автор
-
- Дата публикации
-
Читати українською
- Автор
Цены приятно удивят
В сети супермаркетов "Сильпо" стартовала новая волна выгодных акций, которая позволяет покупателям существенно сэкономить на популярных продуктах и товарах повседневного спроса.
Скидки действуют сразу на 12 позиций — от молочных продуктов и рыбы до бакалеи и напитков. Некоторые товары можно приобрести почти вдвое дешевле, что делает покупки еще более приятными. Список составил "Телеграф".
Список акционных товаров:
- Печень трески King Oscar — 109,00 грн (-39%)
- Йогурт Feels good по-гречески 3% (1 кг) — 89,90 грн (-43%)
- Молоко сгущенное "Первомайский МКК" 8,5% (440 г) — 59,99 грн (-34%)
- Сыр "Крафтяр" Моцарелла для пиццы (100 г) — 39,90 грн (-42%)
- Тунец стейк свежемороженый (100 г) — 59,68 грн (-17%)
- Чечевица Feels good красная (500 г) — 44,99 грн (-30%)
- Сыр Ghidetti Рикотта 11% (250 г) — 59,90 грн (-47%)
- Сельдь Zigmas филе слабосоленое в масле (240 г) — 100,17 грн (-37%)
- Макароны Garofalo "Фарфалле" (500 г) — 82,99 грн (-30%)
- Гранулы парфюмированные Lenor "Золотая орхидея ваниль" (195 г) — 194,00 грн (-48%)
- Напиток Feels good миндальный с манго, бананом и семенами чиа (250 мл) — 69,69 грн (-18%)
- Чай Yogoda облепиховый с абрикосом концентрат (50 г) — 17,99 грн (-50%)
Напомним, ранее "Телеграф" писал о том, в "АТБ" упала цена на один популярный товар, который можно купить до 8 марта.