Тунец, моцарелла и печень трески: на какие еще товары в "Сильпо" действуют скидки до 50%

Марина Бондаренко
Скидки в "Сельпо" Новость обновлена 08 марта 2026, 13:59
Скидки в "Сельпо". Фото Коллаж "Телеграфа"

Цены приятно удивят

В сети супермаркетов "Сильпо" стартовала новая волна выгодных акций, которая позволяет покупателям существенно сэкономить на популярных продуктах и товарах повседневного спроса.

Скидки действуют сразу на 12 позиций — от молочных продуктов и рыбы до бакалеи и напитков. Некоторые товары можно приобрести почти вдвое дешевле, что делает покупки еще более приятными. Список составил "Телеграф".

Список акционных товаров:

  • Печень трески King Oscar — 109,00 грн (-39%)
  • Йогурт Feels good по-гречески 3% (1 кг) — 89,90 грн (-43%)
  • Молоко сгущенное "Первомайский МКК" 8,5% (440 г) — 59,99 грн (-34%)
  • Сыр "Крафтяр" Моцарелла для пиццы (100 г) — 39,90 грн (-42%)
  • Тунец стейк свежемороженый (100 г) — 59,68 грн (-17%)
  • Чечевица Feels good красная (500 г) — 44,99 грн (-30%)
  • Сыр Ghidetti Рикотта 11% (250 г) — 59,90 грн (-47%)
  • Сельдь Zigmas филе слабосоленое в масле (240 г) — 100,17 грн (-37%)
  • Макароны Garofalo "Фарфалле" (500 г) — 82,99 грн (-30%)
  • Гранулы парфюмированные Lenor "Золотая орхидея ваниль" (195 г) — 194,00 грн (-48%)
  • Напиток Feels good миндальный с манго, бананом и семенами чиа (250 мл) — 69,69 грн (-18%)
  • Чай Yogoda облепиховый с абрикосом концентрат (50 г) — 17,99 грн (-50%)
Скидки до 50% в "Сильпо"
Что купить со скидками в "Сильпо". Фото: Телеграф

Напомним, ранее "Телеграф" писал о том, в "АТБ" упала цена на один популярный товар, который можно купить до 8 марта.

