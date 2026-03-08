В "АТБ" рухнула цена на популярный товар к 8 Марта: можно порадовать любимую с утра

До конца акции осталось всего несколько дней

В сети супермаркетов АТБ на 8 Марта действует акция на популярный товар — растворимый кофе Jacobs Monarch. Сейчас на него действует самая большая скидка из возможных — 50%.

Что нужно знать:

Срок действия акционного предложения истекает через несколько дней

Супермаркеты могут устраивать подобные акции сразу по нескольким причинам

Диапазон цен, который можно встретить в Украине для этого объёма кофе — примерно 380 – 700 грн

Об этом сообщается на официальном сайте "АТБ". Растворимый кофе Jacobs Monarch 190 г. можно купить всего за 267,90 грн вместо обычных 536,40 грн. Стоимость товара снижена вдвое.

Согласно опубликованной информации, акционная цена будет действовать на товар до 10 марта.

Цена на кофе Jacobs Monarch в "АТБ"

Средние цены на этот кофе по магазинам:

По данным интернет‑магазинов и маркетплейсов, цены на растворимый кофе Jacobs Monarch 190 г сейчас сильно варьируются в зависимости от точки продажи:

от 380 грн — предложения отдельных продавцов онлайн (например, на Prom.ua по продаже от частных продавцов);

396–480 грн — средние цены у интернет‑продавцов (в зависимости от магазина);

559 грн — цена в маркетплейсе NOVUS в обычный период без скидки;

600–700 грн — более высокие предложения в каталогах магазинов и онлайн‑супермаркетов;

Диапазон цен, который можно встретить в Украине для этого объёма кофе — примерно 380 – 700 грн за 190 г.

Почему продукты продают со скидкой?

Существует несколько причин, по которым супермаркеты устраивают выгодные акции для покупателей:

Освобождение места для новых поставок. Магазины получают свежие партии товаров, и чтобы освободить полки, стараются быстрее распродать старые позиции. Привлечение покупателей. Скидки стимулируют людей купить больше, чем планировалось, или попробовать новые продукты. Сезонные распродажи. В конце сезона менее популярные товары снижают в цене, чтобы ускорить продажи.

Кроме того, акции иногда применяются к продуктам с приближающимся сроком годности. Однако большинство скидок — это продуманная стратегия магазинов для увеличения продаж.

