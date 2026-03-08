Укр

От -40% на популярные товары: что сейчас можно выгодно купить в АТБ

Автор
Марина Бондаренко
Дата публикации
Читати українською
Автор
Скидки в "АТБ" Новость обновлена 08 марта 2026, 11:45
Скидки в "АТБ". Фото Коллаж "Телеграфа"

Наибольшие скидки действуют на бытовую химию и кофе

В сети супермаркетов "АТБ" покупатели могут воспользоваться новыми выгодными акциями на популярные товары и продукты. В магазинах действуют скидки до 40-42%, что позволяет существенно сэкономить при ежедневных покупках.

Акционное предложение охватывает как продукты питания, так и бытовую химию и товары для личной гигиены. Некоторые скидки действуют только ограниченное время, поэтому покупателям лучше не откладывать покупки. "Телеграф" составил список.

Список товаров со скидками:

  • Средство для стирки ONIKS Gel Color/Universal 4 кг137 грн (скидка -42%)
  • Кофе Jacobs Monarch растворимый 200 г279,90 грн (скидка -42%)
  • Гель для чистки Сантри ONIKS 1 кг51,90 грн (скидка -42%)
  • Кофейный напиток Jacobs Cappuccino Choco 0,5 кг179,90 грн (скидка -42%)
  • Мороженое Крещатик пломбир 0,75 кг149,90 грн (скидка -41%)
  • Дезодорант Rexona Men 150 мл76,90 грн (скидка -40%)
  • Чай Tea Moments Strawberry Pleasure 20 пакетиков43,50 грн (скидка -40%)
  • Чай Tea Moments Citrus Love/Forest Fruit 20 пакетиков43,50 грн (скидка -40%)
  • Чай Tea Moments Fresh Limonado 20 пакетиков44,50 грн (скидка -40%)
  • Дезодорант Rexona Aloe Vera 50 мл79,90 грн (скидка -40%)
Скидки в "АТБ" до 10 марта 2026
Что купить в "АТБ" со скидками. Фото: скриншот из магазина

Напомним, ранее "Телеграф" писал, что в "АТБ" также упала цена на один популярный товар, который можно купить до 8 марта.

Теги:
#Цены #Скидки #АТБ