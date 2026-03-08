От -40% на популярные товары: что сейчас можно выгодно купить в АТБ

Наибольшие скидки действуют на бытовую химию и кофе

В сети супермаркетов "АТБ" покупатели могут воспользоваться новыми выгодными акциями на популярные товары и продукты. В магазинах действуют скидки до 40-42%, что позволяет существенно сэкономить при ежедневных покупках.

Акционное предложение охватывает как продукты питания, так и бытовую химию и товары для личной гигиены. Некоторые скидки действуют только ограниченное время, поэтому покупателям лучше не откладывать покупки. "Телеграф" составил список.

Список товаров со скидками:

Средство для стирки ONIKS Gel Color/Universal 4 кг — 137 грн (скидка -42% )

— (скидка ) Кофе Jacobs Monarch растворимый 200 г — 279,90 грн (скидка -42% )

— (скидка ) Гель для чистки Сантри ONIKS 1 кг — 51,90 грн (скидка -42% )

— (скидка ) Кофейный напиток Jacobs Cappuccino Choco 0,5 кг — 179,90 грн (скидка -42% )

— (скидка ) Мороженое Крещатик пломбир 0,75 кг — 149,90 грн (скидка -41% )

— (скидка ) Дезодорант Rexona Men 150 мл — 76,90 грн (скидка -40% )

— (скидка ) Чай Tea Moments Strawberry Pleasure 20 пакетиков — 43,50 грн (скидка -40% )

— (скидка ) Чай Tea Moments Citrus Love/Forest Fruit 20 пакетиков — 43,50 грн (скидка -40% )

— (скидка ) Чай Tea Moments Fresh Limonado 20 пакетиков — 44,50 грн (скидка -40% )

— (скидка ) Дезодорант Rexona Aloe Vera 50 мл — 79,90 грн (скидка -40%)

Что купить в "АТБ" со скидками. Фото: скриншот из магазина

