Разница в 120 гривен: в каком магазине можно значительно сэкономить на курином филе

Самая высокая цена на продукт составляет почти 300 грн за кило

Цены на куриное филе в украинских супермаркетах заметно отличаются, и разница может достигать более сотни гривен за килограмм.

В некоторых сетях действуют скидки, которые еще больше снижают стоимость. Где именно сейчас можно купить филе по самой низкой цене, выяснил "Телеграф".

Самое дешевое предложение можно найти в "Novus": килограмм филе продают за 179 грн со скидкой, тогда как обычная цена составляет 219 грн.

У "Fozzy" акционная стоимость составляет 207,90 гривен за килограмм, без скидки — 219 гривен.

В "АТБ" куриное филе стоит 214,89 гривны со скидкой и 265,99 гривны без акционного предложения.

У "Фора" цена составляет 225 гривен за килограмм без скидки.

Самое дорогое куриное филе среди указанных сетей предлагают в "Сильпо" — 299 гривен за килограмм.

Поэтому тем, кто хочет сэкономить, следует обратить внимание именно на акционные предложения в "Novus". Разница между самой дешевой и дорогой позицией превышает 100 грн за килограмм.

