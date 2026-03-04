Разница в 120 гривен: в каком магазине можно значительно сэкономить на курином филе
Самая высокая цена на продукт составляет почти 300 грн за кило
Цены на куриное филе в украинских супермаркетах заметно отличаются, и разница может достигать более сотни гривен за килограмм.
В некоторых сетях действуют скидки, которые еще больше снижают стоимость. Где именно сейчас можно купить филе по самой низкой цене, выяснил "Телеграф".
Где покупатели переплачивают почти 120 грн
Самое дешевое предложение можно найти в "Novus": килограмм филе продают за 179 грн со скидкой, тогда как обычная цена составляет 219 грн.
У "Fozzy" акционная стоимость составляет 207,90 гривен за килограмм, без скидки — 219 гривен.
В "АТБ" куриное филе стоит 214,89 гривны со скидкой и 265,99 гривны без акционного предложения.
У "Фора" цена составляет 225 гривен за килограмм без скидки.
Самое дорогое куриное филе среди указанных сетей предлагают в "Сильпо" — 299 гривен за килограмм.
Поэтому тем, кто хочет сэкономить, следует обратить внимание именно на акционные предложения в "Novus". Разница между самой дешевой и дорогой позицией превышает 100 грн за килограмм.
Напомним, ранее "Телеграф" писал о том, на каком бренде сыра можно сэкономить почти 40 гривен в "АТБ".