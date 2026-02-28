Можно сэкономить почти 240 грн на пачке: в "АТБ" стартовали большие скидки на популярные бренды

Акция продлится до 10 марта

В сети "АТБ" продолжается выгодная акция со скидками на популярные бренды кофе. Цены снижены существенно, поэтому есть возможность хорошо сэкономить на ежедневном напитке.

Акция продлится 14 дней, поэтому это отличная возможность пополнить запасы любимого напитка по выгодным ценам. О том, какие позиции попали под скидки, написал "Телеграф".

Среди продуктов:

Кофе "Gold" растворимый, 250 г ТМ "Черная Карта" — 328,90 грн (экономия 204,00 грн)

(экономия 204,00 грн) Кофе "Gold" растворимый, 120 г ТМ "Черная Карта" — 158,50 грн (экономия 98,10 грн)

(экономия 98,10 грн) Кофе "Gold" растворимый, 60 г ТМ "Черная Карта" — 82,90 грн (экономия 51,00 грн)

(экономия 51,00 грн) Кофе "Арабика" молотый, 230 г ТМ "Черная Карта" — 145,90 грн (экономия 80,50 грн)

(экономия 80,50 грн) Кофе "Espresso" молотый, 240 г ТМ "Кофе из Львова" — 133,50 грн (экономия 72,40 грн)

(экономия 72,40 грн) Кофе с ароматом "Ирландский крем", 225 г ТМ "Кофе из Львова" — 170,90 грн (экономия 92,60 грн)

(экономия 92,60 грн) Кофе в зернах, 1 кг ТМ "De Luxe Foods & Goods Selected" — 708,50 грн (экономия 236,40 грн)

(экономия 236,40 грн) Кофе молотый, 250 г ТМ "De Luxe Foods & Goods Selected" — 203,90 грн (экономия 67,00 грн)

(экономия 67,00 грн) Кофе "Pupa" молотый, 250 г ТМ "Kavos Bankas" — 229,90 грн (экономия 99,10 грн)

(экономия 99,10 грн) Кофе "Prodomo" молотый, 500 г ТМ "Dallmayr" — 438,90 грн (экономия 193,00 грн)

(экономия 193,00 грн) Кофе "Prodomo" в зернах, 500 г ТМ "Dallmayr" — 457,90 грн (экономия 196,00 грн)

Скидки на разный кофе в "АТБ". Фото: "АТБ"

