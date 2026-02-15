Не идите, а бегите — весенние тарелки в "Авроре" стали хитом в соцсетях

Фарфоровая посуда пользовалась спросом во все времена

В сети "Аврора" появилась новая весенняя коллекция фарфоровой посуды. Помимо яркого дизайна этот товар привлекает ценой.

Как отметила пользовательница Threads, эта фарфоровая посуда выглядит очень ярко. Она приобрела ее и сразу подала в ней ужин.

Что нужно знать:

В ассортименте появилась весенняя коллекция посуды

Цены на товар вызвали ажиотаж в соцсетях

Этот товар привлекает покупателей ценой и дизайном

"В Аврору завезли новые тарелочки, я за 5 минут до закрытия, бегооооом на кассу. Кстати, уже успела подать в них", — написала пользовательница.

Сообщение о новой посуде в "Авроре"

В свою очередь, этот товар также активно обсуждают и в Instagram. В частности, одна из пользователей задумалась над приобретением такой посуды для всей семьи.

"Охнула и ахнула, как увидела фарфоровые тарелки в Авроре… И теперь думаю: мне они нужны или всем родственникам на праздники?", — говорится в сообщении.

О каком товаре идет речь гривен

Тарелка суповая фарфоровая фигурная Almo Цветы Диаметр — 22 см. Цена — 119 гривен.

Эта тарелка предназначена для супа, борща, крем-супа, рагу или пасты. Качественный фарфор отличается прочностью, глазурованной поверхностью и устойчивостью к износу.

Тарелка суповая в "Авроре"

Салатник фарфоровый фигурный Almo Цветы Диаметр – 15,5 см. Цена – 109 гривен.

Фигурный фарфоровый салатник удобен для подачи салатов, десертов, закусок или фруктов. Также в нем можно смешивать овощные или фруктовые ассорти.

Салатник фарфоровый в "Авроре"

В чем преимущества фарфоровой посуды

Фарфор – это один из видов тонкой керамики. Фарфор обладает малой пористостью, поэтому он непроницаем для газа и воды, обладает достаточно высокой механической прочностью, термостойкостью и электроизоляционными свойствами.

