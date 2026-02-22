Дыхание весны уже близко? Когда в Харьков придут "плюсы"

Морозы прекратятся совсем скоро

После волны морозов в Харькове начнется потепление. В ближайшее время ночи станут не такими холодными, а днем столбики термометров будут подниматься выше нуля.

Об этом свидетельствуют данные Укргидрометцентра. Однако погода будет достаточно дискомфортной, чему поспособствуют осадки.

Так, последняя морозная ночь ожидается с 22 на 23 февраля. Температура составит -8… -10 градусов, а уже днем ветер сменится с юго-восточного на юго-западный и воздух прогреется до нуля. Ожидается облачная погода без осадков.

Погода в Харькове 23 февраля 2026

Во вторник, 24 февраля, в темное время суток метеорологи обещают -4… -2 градуса с небольшим снегом. В дневные часы воздух прогреется до +2, но нельзя сказать, что погода будет приятной – прогнозируется мокрый снег с дождем.

Погода в Харькове 24 февраля 2026

В среду, 25 февраля, плюсовую температуру можно будет наблюдать даже ночью. Показатели будут колебаться от -1 до +1 градуса. В светлое время ожидается 0… +2. На протяжении суток будет идти мокрый снег.

Погода в Харькове 25 февраля 2026

Скорое потепление в Харькове подтверждает и ресурс Sinoptik. Однако, по его информации, 24 и 25 февраля отрицательных температур не будет вовсе.

Ранее сообщилось, что в ближайшее время в Украине потеплеет, станет больше солнечных дней. Солнечная погода и увеличение светового дня весной увеличит количество электроэнергии, которую производят солнечные электростанции, ситуация со светом улучшится.