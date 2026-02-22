Он ушел из жизни за два дня до великой войны: как выглядит могила диссидента Ивана Дзюбы
Он не боялся бросить вызов советской системе
Иван Дзюба – украинский литературовед, публицист, диссидент, Герой Украины, академик НАН Украины, бывший министр культуры Украины. Он умер ровно четыре года назад – 22 февраля 2022-го.
Что следует знать
- Иван Дзюба — тот, кто публично выступил против арестов украинской элиты прямо во время легендарной премьеры фильма "Тени забытых предков"
- В своей главной работе он доказал, что советская "дружба народов" — это лишь прикрытие для уничтожения украинской культуры
- Герой Украины ушел из жизни во сне ровно четыре года назад, только за два дня до начала полномасштабного вторжения
Иван Дзюба родился 26 июля 1931-го в селе Николаевка Донецкой области в семье простых людей, которая пережила Голодомор и воспитала сына с любовью к родному языку и культуре. Свою жизнь он посвятил изучению литературы и культуры и стал выдающимся литературоведом и общественным деятелем.
В 1960-х он был одним из самых активных участников киевского Клуба творческой молодежи. Во время премьерного показа фильма "Тени забытых предков" именно Дзюба приобщился к публичному выступлению против волны арестов украинской интеллигенции.
Впоследствии появился программный труд "Интернационализм или русификация?" — то манифест Ивана Дзюбы, в котором он прямо говорит о том, что политика СССР в отношении Украины носила колониальный характер. Он писал, что под красивыми словами о "дружбе народов" и "интернационализме" власть фактически вытесняла украинский язык и культуру, навязывая русский как главный.
От чего умер Иван Дзюба
Дзюба умер 22 февраля 2022 года в Киеве, на 91 году жизни — тихо, во сне. С юности он болел туберкулезом легких, а также перенес инсульт в 1981 году. В последние годы жизни его состояние общее ухудшилось, но он продолжал работать интеллектуально.
Иван Дзюба похоронен на Байковом кладбище в Киеве — одном из самых известных некрополей Украины, где нашли покой выдающиеся деятели культуры, науки и политики. Место захоронения диссидента находится в секторе 47А.
