Он ушел из жизни за два дня до великой войны: как выглядит могила диссидента Ивана Дзюбы

Он не боялся бросить вызов советской системе

Иван Дзюба – украинский литературовед, публицист, диссидент, Герой Украины, академик НАН Украины, бывший министр культуры Украины. Он умер ровно четыре года назад – 22 февраля 2022-го.

Что следует знать

Иван Дзюба — тот, кто публично выступил против арестов украинской элиты прямо во время легендарной премьеры фильма "Тени забытых предков"

В своей главной работе он доказал, что советская "дружба народов" — это лишь прикрытие для уничтожения украинской культуры

Герой Украины ушел из жизни во сне ровно четыре года назад, только за два дня до начала полномасштабного вторжения

Иван Дзюба родился 26 июля 1931-го в селе Николаевка Донецкой области в семье простых людей, которая пережила Голодомор и воспитала сына с любовью к родному языку и культуре. Свою жизнь он посвятил изучению литературы и культуры и стал выдающимся литературоведом и общественным деятелем.

Иван Дзюба в молодости. Фото: Национальный музей истории Украины

В 1960-х он был одним из самых активных участников киевского Клуба творческой молодежи. Во время премьерного показа фильма "Тени забытых предков" именно Дзюба приобщился к публичному выступлению против волны арестов украинской интеллигенции.

Впоследствии появился программный труд "Интернационализм или русификация?" — то манифест Ивана Дзюбы, в котором он прямо говорит о том, что политика СССР в отношении Украины носила колониальный характер. Он писал, что под красивыми словами о "дружбе народов" и "интернационализме" власть фактически вытесняла украинский язык и культуру, навязывая русский как главный.

Иван Дзюба. Фото: 24 канал

От чего умер Иван Дзюба

Дзюба умер 22 февраля 2022 года в Киеве, на 91 году жизни — тихо, во сне. С юности он болел туберкулезом легких, а также перенес инсульт в 1981 году. В последние годы жизни его состояние общее ухудшилось, но он продолжал работать интеллектуально.

Иван Дзюба похоронен на Байковом кладбище в Киеве — одном из самых известных некрополей Украины, где нашли покой выдающиеся деятели культуры, науки и политики. Место захоронения диссидента находится в секторе 47А.

Могила Ивана Дзюбы. Фото: Юлия Кравченко, kyivpost.com

