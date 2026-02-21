В "Сильпо" можно купить самые дешевые яйца: сколько удастся сэкономить

Стоит заглянуть именно в этот магазин

Куриные яйца – один из самых популярных продуктов в корзине украинцев. На них можно сэкономить, если знать, где лучше покупать.

"Телеграф" узнал, где выгоднее всего покупать популярную торговую марку "Квочка". Речь идет об упаковке из 10 штук крупных яиц отборной категории, которая имеет стабильный спрос среди покупателей.

По данным "GoToShop", самые дешевые яйца этой марки можно приобрести в сети супермаркетов "Сильпо" — за 87,14 гривны. В других крупных магазинах цена значительно выше: в "Auchan" упаковка стоит 99 гривен, а в "Metro" — 106,08 гривен. Таким образом, разница между самым дешевым и дорогим предложением составляет почти 20 гривен.

Цены на яйца "Квочка" в разных магазинах. Фото: GoToShop

Заметим, что ни в одном магазине нет скидок.

Напомним, ранее "Телеграф" писал, что у "Сильпо" также длятся приятные скидки до 60%, что позволяет покупателям экономить на популярных продуктах и товарах для дома. Среди предложений есть молочка, морепродукты, колбаса и бытовая химия. Магазин довольно часто проводит такие акции и иногда можно урвать товар аж на 2 тысячи дешевле.