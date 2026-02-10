Она будет в восторге. Три небанальные, но практичные идеи подарков для жены на День влюбленных

В День святого Валентина все женщины ждут подарков и внимания

День святого Валентина — праздник, который отмечается 14 февраля и посвящен всем влюбленным. В этот день пары признаются друг другу в любви, обмениваются подарками и валентинками. В канун Дня влюбленных самое время позаботиться о подарке для второй половинки.

"Телеграф" рассказывает о трех идеях небанальных, но практичных подарков, от которых будет в восторге ваша девушка или жена.

Что подарить любимой на День Валентина?

Если хотите порадовать жену приятным подарком, который она сама себе, скорее всего, не купит, эти идеи для вас. Это не банальные презенты, которыми она действительно будет пользоваться и благодарить вас, пишет Wirecutter.

Шелковая наволочка

Это может выглядеть странно для вас, как для мужчины, однако женщина точно оценит такой подарок. Натуральный шелк очень полезный для кожи и волос материал. Она буквально будет проходить бьюти-процедуру прямо во время сна на такой наволочке. Так что это забота о ее комфорте и красоте. Красиво упакуйте шелковую наволочку и добавьте к ней еще и красивый букет.

Массажер для шеи и плеч с подогревом

Отличным подарком для работающей жены станет практичный и небенальный массажер для шеи и плеч, прекрасно, если он будет с эффектом тепла. Если ваша жена сильно устает к вечеру, небольшой массаж станет ее любимым ритуалом в конце дня. Хороший роликовый массажер реально снимает мышечное напряжение. Это как личный массажист, который доступен всегда.

Ланч-бокс с подогревом или термокружка премиум-класса

Современные технологии упрощают жизнь мужчинам, когда встает вопрос о подарках любимой женщине. Если ваша любимая часто берет еду с собой на работу или любит пить кофе/чай на ходу, стильный ланч-бокс с подогревом или модная термокружка точно порадуют ее в День Валентина. Есть классные модели ланч-боксов, которые работают от USB или розетки — еда всегда будет теплой без микроволновки. Или выберите действительно качественную термокружку, которая держит температуру часами и не протекает в сумке.

