Экономия до 500 грн: какие продукты сейчас можно купить значительно дешевле в "АТБ" и "Сильпо"
Акционные ценники продлятся до 10-11 февраля
Украинские торговые сети "АТБ" и "Сильпо" обновили акционные предложения. Покупателям предлагают скидки до 56% на кофе, сладости, мороженое, бакалею, молочные продукты и товары для дома.
Акции имеют ограниченный срок действия. Подробнее о них написал "Телеграф".
В супермаркетах стартовали масштабные акции
В супермаркетах "АТБ" сейчас действуют одни из самых ощутимых скидок на популярные бренды. Акционные предложения охватывают сладости, мороженое, кофе и средства для стирки.
Сладости
- Конфеты Roshen Assortment Elegant, 145 г (молочный шоколад) — -47%, 94,90 грн;
- Конфеты Roshen Assortment Classic, 154 г (черный шоколад) — -47%, 94,90 грн.
Мороженое
- Мороженое Три Медведя Monaco Dessert Panna Cotta, 0,55 кг — −45%, 125,90 грн;
- Monaco Dessert Клубничный чизкейк, 0,5 кг – −45%, 125,90 грн;
- Monaco Dessert Tiramisu, 0,5 кг – −45%, 125,90 грн.
Кофе
- Jacobs Monarch в зернах, 1 кг – −42%, 649,90 грн;
- Jacobs Monarch Espresso меленый, 230 г — −42%, 139,90 грн;
- Jacobs Monarch растворимый сублимированный, 200 г — −42%, 279,90 грн;
- Jacobs Monarch растворимый сублимированный, 190 г — −42%, 309,90 грн.
Бытовая химия
- Стиральный порошок Gala Aqua Powder Color, 2,7 кг — −42%, 259,00 грн
Акции в "АТБ" действуют до 10 февраля.
Сеть "Сильпо" сделала акцент на продуктах ежедневного потребления. В рамках акций можно выгодно приобрести овощи, молочные продукты, колбасы, снеки и посуду.
Овощи и замороженные продукты
- Томаты Azura черри сливка, 250 г — −18%, 89,00 грн;
- Перец красный, 100 г – −21%, 20,40 грн;
- Горошек молодой Highberry, 400 г — −37%, 59,99 грн.
Молочные продукты и сыры
- Сыр Polmlek Edam 43%, 100 г — −50%, 29,90 грн;
- Молоко "Крестьянское" ультрапастеризованное, 900 г — −36%, 34,99 грн;
- Сыр Bonfetto Моцарелла 45%, 180 г — −43%, 49,99 грн.
Мясные изделия и сладости
- Сосиски "Глобино" "Нямские" с индюшатиной, 275 г — −39%, 59,99 грн;
- Сырок глазированный "Волошковое поле" с ароматом ванили, 36 г — −42%, 14,99 грн;
- Батончик Nuts, 42 г — −35%, 25,49 грн.
Товары для дома
- Заварник Eat&Drink, 1100 мл – −56%, 199,00 грн;
- Тарелка обеденная Luminarc Arcopal Zelie, 25 см — −57%, 29,99 грн.
Скидки продлятся до 11 февраля.
