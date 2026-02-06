Экономия до 500 грн: какие продукты сейчас можно купить значительно дешевле в "АТБ" и "Сильпо"

Акционные ценники продлятся до 10-11 февраля

Украинские торговые сети "АТБ" и "Сильпо" обновили акционные предложения. Покупателям предлагают скидки до 56% на кофе, сладости, мороженое, бакалею, молочные продукты и товары для дома.

Акции имеют ограниченный срок действия. Подробнее о них написал "Телеграф".

В супермаркетах стартовали масштабные акции

В супермаркетах "АТБ" сейчас действуют одни из самых ощутимых скидок на популярные бренды. Акционные предложения охватывают сладости, мороженое, кофе и средства для стирки.

Сладости

Конфеты Roshen Assortment Elegant, 145 г (молочный шоколад) — -47%, 94,90 грн;

— -47%, 94,90 грн; Конфеты Roshen Assortment Classic, 154 г (черный шоколад) — -47%, 94,90 грн.

Мороженое

Мороженое Три Медведя Monaco Dessert Panna Cotta, 0,55 кг — −45%, 125,90 грн;

— −45%, 125,90 грн; Monaco Dessert Клубничный чизкейк, 0,5 кг – −45%, 125,90 грн;

– −45%, 125,90 грн; Monaco Dessert Tiramisu, 0,5 кг – −45%, 125,90 грн.

Кофе

Jacobs Monarch в зернах, 1 кг – −42%, 649,90 грн;

– −42%, 649,90 грн; Jacobs Monarch Espresso меленый, 230 г — −42%, 139,90 грн;

— −42%, 139,90 грн; Jacobs Monarch растворимый сублимированный, 200 г — −42%, 279,90 грн;

— −42%, 279,90 грн; Jacobs Monarch растворимый сублимированный, 190 г — −42%, 309,90 грн.

Бытовая химия

Стиральный порошок Gala Aqua Powder Color, 2,7 кг — −42%, 259,00 грн

Акции в "АТБ" действуют до 10 февраля.

Скидки в "АТБ". Фото: скрин из магазина

Сеть "Сильпо" сделала акцент на продуктах ежедневного потребления. В рамках акций можно выгодно приобрести овощи, молочные продукты, колбасы, снеки и посуду.

Овощи и замороженные продукты

Томаты Azura черри сливка, 250 г — −18%, 89,00 грн;

— −18%, 89,00 грн; Перец красный, 100 г – −21%, 20,40 грн;

– −21%, 20,40 грн; Горошек молодой Highberry, 400 г — −37%, 59,99 грн.

Молочные продукты и сыры

Сыр Polmlek Edam 43%, 100 г — −50%, 29,90 грн;

— −50%, 29,90 грн; Молоко "Крестьянское" ультрапастеризованное, 900 г — −36%, 34,99 грн;

— −36%, 34,99 грн; Сыр Bonfetto Моцарелла 45%, 180 г — −43%, 49,99 грн.

Мясные изделия и сладости

Сосиски "Глобино" "Нямские" с индюшатиной, 275 г — −39%, 59,99 грн;

— −39%, 59,99 грн; Сырок глазированный "Волошковое поле" с ароматом ванили, 36 г — −42%, 14,99 грн;

— −42%, 14,99 грн; Батончик Nuts, 42 г — −35%, 25,49 грн.

Товары для дома

Заварник Eat&Drink, 1100 мл – −56%, 199,00 грн;

– −56%, 199,00 грн; Тарелка обеденная Luminarc Arcopal Zelie, 25 см — −57%, 29,99 грн.

Скидки продлятся до 11 февраля.

Акции в "Сильпо". Фото: скрин из магазина

Напомним, ранее "Телеграф" писал, что на популярном кофе можно сэкономить до 300 гривен. Мы проанализировали, где его лучше купить.