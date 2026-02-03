Без разрешения Орбана: с какими странами Украина может создать действенные военные блоки

Эксперт рассказал, какие военные союзы действительно нужны Украине вместо НАТО

Украине следует делать ставку не на членство в НАТО, а на создание двусторонних военных союзов со странами, реально готовыми разделять риски безопасности и быстро принимать политические решения по совместной обороне.

Об этом в эфире "Телеграфа" рассказал управляющий партнер Национальной антикризисной группы, политический эксперт и политтехнолог Тарас Загородний.

По его словам, Украине нужно не НАТО, а военные двусторонние союзы со странами, разделяющими с нами риски. В этом списке: Польша, страны Балтии, Северная Европа, Румыния и Турция.

"НАТО может рассказывать красивые сказки, как они будут отстреливаться из Гренландии 40 солдатами против армии Соединенных Штатов Америки, и многое другое", – сказал Загородний.

Эксперт подчеркнул, что украинцы должны быть прагматичными и не верить красивым словам. Он также пояснил, что такие союзы могут образовываться достаточно быстро, когда принято политическое решение.

"Это не идиотские стандарты НАТО, если выполнять которые, армия просто воевать не может, и все страны должны дать согласие", — отметил политтехнолог.

Он рассказал, как такой союз может быть заключен, например, с Польшей. По его словам, решения должны быть приняты правительствами обеих стран.

При этом в отличие от НАТО не нужно уговаривать премьер-министра Венгрии Виктора Орбана, чтобы он на это согласился. Именно поэтому создание подобных альянсов происходит гораздо быстрее.

Напомним, генеральный секретарь НАТО Марк Рютте 3 февраля посетил Украину. Среди прочего он выступил с речью в Верховной Раде и провел совместную с президентом Владимиром Зеленским пресс-конференцию.