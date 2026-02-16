Эта фамилия звучит, как мат: без улыбки ее не произнесешь

Всего 10 украинцев имеют его

В Украине живут люди со смешными фамилиями. Это касается и родового имени Йобко.

Данные портала "Ридни" свидетельствуют о том, что оно встречается в большей степени в западных регионах. Пока таких людей насчитывается всего 8 с фамилией Йобко.

Все они живут во Львовской области Мостиского района. Это родовое имя Александра и Степан. Несмотря на свое забавное звучание, родовое имя не имеет точных данных о его происхождении. Однако у ученых все же есть несколько мнений на этот счет.

Фамилия "Йобко"

Суффикс -ко, имеющий фамилию, точно указывает на то, что образовалось оно вероятнее в Украине. Но другая часть "Йоб" может быть как прозвищем, которое впоследствии превратилось в фамилию, так и видоизмененной формой имени.

Географическое расположение Львовщины вблизи Польши указывает на возможное польское происхождение фамилии. Весомым аргументом в пользу этой версии есть наличие в польском языке идентичного по звучанию родового имени Jobko.

Следует добавить, что в антропонимии Украины существуют и другие родственные формы. В частности, в Ивано-Франковской области и Закарпатье зафиксированы такие фамилии, как Йобак и Йобда, имеющие подобную фонетическую структуру

