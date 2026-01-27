Фильм про Меланию Трамп ждет провал в прокате. За что его высмеивают

У "Мелании" непомерно раздутый бюджет и токсичный режиссер-гомофоб

Документальному фильму "Мелания" о Мелании Трамп прочат грандиозный крах. Американцы массово игнорируют ленту, которая обошлась в 75 миллионов долларов и активно высмеивают рекламную шумиху вокруг фильма в социальных сетях. Что не так с лентой о Первой леди США, разбирался "Телеграф".

Фильм "Мелания" рассказывает о нелегкой жизни Первой леди США в течение 20 дней, предшествовавших второй инаугурации Дональда Трампа в прошлом году. Премьера стартует в эту пятницу, 20 января, одновременно в двух тысячах кинотеатров по всей стране. Но проблема в том, что билеты остаются нераспроданными — даже с учетом 35 млн долларов, вложенных в рекламу компанией миллиардера Джеффа Безоса Amazon MGM Studios.

Американцы массово выкладывают в соцсетях скриншоты расписания сеансов с множеством нераспроданных мест, пишет издание The Independent. В ряде кинотеатров Нью-Йорка и Лос-Анджелеса билеты вообще не продаются. В ходу шутка, что билеты раскупают фанатичные республиканцы, чтобы "надуть" цифры проката. Возбудились не только соцсети: документалку активно вышучивают в ток-шоу на ТВ.

По прогнозам Национальной исследовательской группы, "Мелания" соберет не более двух миллионов долларов за первые выходные проката. Максимальная цифра, которую называют эксперты — 5 млн. То есть окупится, в лучшем случае, пятнадцатая часть бюджета.

Эксперты также указывают на ненормально высокую цену производства документальной ленты. Для сравнения, бюджет самой знаменитой американской документалки, "Фаренгейт 9/11" Майкла Мура ("Золотая пальмовая ветвь" Каннского кинофестиваля-2004) составил всего 6 млн долларов.

Мелания Трамп — исполнительный продюсер и фактически лицо проекта. При этом она сама уверяет, что "это не политический фильм". Действительно, судя по трейлеру, "Мелания" могла бы рассказывать скорее о гламурной жизи топ-модели, чем о жене президента самой могущественной державы мира. В материале издания Daily Beast фильм без обиняков называют "документальной витриной тщеславия".

Отдельного упоминания стоит токсичная фигура режиссера фильма Бретта Рэтнера, который в 2017 году был обвинен в гомофобии и сексуальных домогательствах. После того, как Ратнера фактически выбросили из профессии, Мелания Трамп таким демонстративным образом вернула его в кинобизнес, что также многих раздражает.

