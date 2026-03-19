Укр

В Украину несется потепление. Когда изменится погода и где будет до +17 градусов

Автор
Татьяна Крутякова ,
Дата публикации
Читати українською
Автор
Цветы и кот Новость обновлена 19 марта 2026, 12:21
Цветы и кот. Фото Коллаж, "Телеграф"

До конца месяца почти не прогнозируют осадков, но некоторым регионам не повезет

Последние недели марта порадуют украинцев теплой весенней погодой. Однако некоторые регионы ожидают значительные осадки, иногда даже в виде снега.

Об этом в комментарии "Телеграфу" рассказал известный синоптик Игорь Кибальчич. По его словам, общий характер синоптических условий ожидается в пределах средней многолетней нормы, а вероятность температурных рекордов или опасных метеорологических явлений прогнозируется минимальной.

"Основная часть осадков выпадет в виде дождя, только в Карпатском регионе иногда может наблюдаться мокрый снег, который в настоящее время является нормальным явлением для данной местности", — говорит синоптики.

Он добавляет, что температура в среднем ожидается на 2-4 градуса выше нормы, но в западных и юго-западных областях в последние дни марта ожидается незначительное похолодание.

Какая будет погода в третьей декаде марта

С 20 по 22 марта ночью ожидается в пределах -2…+4 °С, днем — до +7…+13 °С, в северной половине страны 20 и 21 марта на фоне пасмурного неба днем будет +4…+7 °С. Начиная с 23 марта потепление накроет большинство территорий Украины, днем ожидается до +9…+15 °С, в южной половине (за исключением прибрежной зоны), а также в Закарпатье местами +16…+17 °С. В то же время, ночная температура останется без существенных изменений.

Карта температур с 23 по 27 марта
Карта температур с 23 по 27 марта

С 27 марта в западной части, а до конца месяца по всей Украине, будет наблюдаться небольшое похолодание из-за прохождения холодного атмосферного фронта и прохладной воздушной массы из северной Европы. Таким образом, ночная температура снизится до -3…+2 °С, днем будет колебаться +4…+9 °С, в центральных и юго-восточных областях на 2 – 4 градуса теплее.

Погода в Украине 20-31 марта
Погода в Украине 20-31 марта

Синоптик добавляет, что сильные осадки на третью декаду марта не прогнозируют, они будут в пределах нормы. Небольшие умеренные дожди местами пройдут по всем регионам страны. В частности:

  • 20-21 марта в западных и местами восточных областях пройдет небольшой дождь, в Карпатах с мокрым снегом.
  • с 22 по 26 марта будет преобладать без осадков во всех регионах Украины.
  • с 26 марта по конец месяца пройдут дожди в большинстве областей, в южных и местами западных регионах могут наблюдаться существенные осадки 28 – 29 числа.

Подытоживая, Кибальчич добавил: весенний характер погоды продержится до конца месяца, что будет способствовать активному развитию растений. Экстремальных и рекордных погодных явлений не предвидится. В отдельные дни местами может быть туман. Средняя температура окажется немного выше нормы по всей восточной Европе.

Погода в Украине 20-31 марта
Погода в Украине 20-31 марта

Когда потеплеет в Украине

По прогнозам Укргидрометцентра, значительное улучшение погоды начнется уже с 20 марта. С этого момента Украину ожидает преимущественно солнечная погода, хотя порой возможен дождь. При этом местами днем температура будет достигать +14 градусов, а ночью — до -1 градуса.

Погода в Украине 20 марта
Погода в Украине 20 марта. Данные: Укргидрометцентр
Погода в Украине 23 марта
Погода в Украине 23 марта. Данные: Укргидрометцентр

Теги:
#Погода #Прогноз #Март #Игорь Кибальчич