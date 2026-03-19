В Украину несется потепление. Когда изменится погода и где будет до +17 градусов

До конца месяца почти не прогнозируют осадков, но некоторым регионам не повезет

Последние недели марта порадуют украинцев теплой весенней погодой. Однако некоторые регионы ожидают значительные осадки, иногда даже в виде снега.

Об этом в комментарии "Телеграфу" рассказал известный синоптик Игорь Кибальчич. По его словам, общий характер синоптических условий ожидается в пределах средней многолетней нормы, а вероятность температурных рекордов или опасных метеорологических явлений прогнозируется минимальной.

"Основная часть осадков выпадет в виде дождя, только в Карпатском регионе иногда может наблюдаться мокрый снег, который в настоящее время является нормальным явлением для данной местности", — говорит синоптики.

Он добавляет, что температура в среднем ожидается на 2-4 градуса выше нормы, но в западных и юго-западных областях в последние дни марта ожидается незначительное похолодание.

Какая будет погода в третьей декаде марта

С 20 по 22 марта ночью ожидается в пределах -2…+4 °С, днем — до +7…+13 °С, в северной половине страны 20 и 21 марта на фоне пасмурного неба днем будет +4…+7 °С. Начиная с 23 марта потепление накроет большинство территорий Украины, днем ожидается до +9…+15 °С, в южной половине (за исключением прибрежной зоны), а также в Закарпатье местами +16…+17 °С. В то же время, ночная температура останется без существенных изменений.

Карта температур с 23 по 27 марта

С 27 марта в западной части, а до конца месяца по всей Украине, будет наблюдаться небольшое похолодание из-за прохождения холодного атмосферного фронта и прохладной воздушной массы из северной Европы. Таким образом, ночная температура снизится до -3…+2 °С, днем будет колебаться +4…+9 °С, в центральных и юго-восточных областях на 2 – 4 градуса теплее.

Погода в Украине 20-31 марта

Синоптик добавляет, что сильные осадки на третью декаду марта не прогнозируют, они будут в пределах нормы. Небольшие умеренные дожди местами пройдут по всем регионам страны. В частности:

20-21 марта в западных и местами восточных областях пройдет небольшой дождь, в Карпатах с мокрым снегом.

с 22 по 26 марта будет преобладать без осадков во всех регионах Украины.

с 26 марта по конец месяца пройдут дожди в большинстве областей, в южных и местами западных регионах могут наблюдаться существенные осадки 28 – 29 числа.

Подытоживая, Кибальчич добавил: весенний характер погоды продержится до конца месяца, что будет способствовать активному развитию растений. Экстремальных и рекордных погодных явлений не предвидится. В отдельные дни местами может быть туман. Средняя температура окажется немного выше нормы по всей восточной Европе.

Когда потеплеет в Украине

По прогнозам Укргидрометцентра, значительное улучшение погоды начнется уже с 20 марта. С этого момента Украину ожидает преимущественно солнечная погода, хотя порой возможен дождь. При этом местами днем температура будет достигать +14 градусов, а ночью — до -1 градуса.

Погода в Украине 20 марта. Данные: Укргидрометцентр

Погода в Украине 23 марта. Данные: Укргидрометцентр

Ранее "Телеграф" рассказывал, какую погоду обещают синоптики в Днепре на Пасху.