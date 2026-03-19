55 тысяч гривен можно заменить одной купюрой: как она выглядит

Купюра выглядит красиво

Мир финансов обычно ассоциируется с цифровыми счетами и банковскими карточками, однако наличные деньги все еще способны удивлять своими масштабами. Знали ли вы, что можно рассчитаться за дорогой смартфон, технику или даже часть автомобиля одной "бумажкой"? Речь идет о 1000 швейцарских франках.

Фотографиями необычной купюры поделились в сети Тредс. "Телеграф" расскажет поподробнее.

Какая сумма в грн швейцарской купюры

По текущему курсу одна такая купюра эквивалентна примерно 55 000 гривен. Это компактное средство для хранения больших сбережений.

Украинцы шутят

Новость о банкноте вызвала оживленное обсуждение среди украинцев. Пользователи шутят, что о такой новинке лучше не знать политикам, ведь "чумоданы" для наличных денег теперь уйдут в прошлое — прятать такие деньги гораздо легче. Некоторые справедливо отметили, что в Украине рассчитаться такой купюрой было бы невозможно, поскольку действует ограничение на наличные расчеты до 50 тысяч гривен.

Многие сомневаются, что такую роскошь можно просто снять в банкомате. В сети также упомянули о противоречивом статусе банкноты. Из-за высокой номинальной стоимости ее часто называют идеальным средством для отмывания денег, хотя официальных доказательств массовых злоупотреблений именно с этой серией нет.

Что нужно знать о купюре

Автором обновленного вида стала Мануэла Пфрундер. Примечательно, что Национальный банк Швейцарии (SNB) сознательно отказался от портретов видных деятелей. На купюре изображены рукопожатие и земной шар, символизирующие коммуникацию и открытость страны.

Банкнота фиолетового цвета является частью девятой серии "Многосторонняя Швейцария". Каждая деталь на ней подчеркивает гуманитарную сторону государства и его роль в международном сообществе.

Несмотря на высокую ценность, в Швейцарии эти деньги не лежат в сейфах — их вполне реально встретить в кассах супермаркетов или в терминалах. Хотя, конечно, с такой купюрой в кошельке стоит быть особенно бдительным, ведь потеря только одной "бумажки" становится серьезным ударом по бюджету.

