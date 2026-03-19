Волки, пожары, пустые хаты. Известный блогер показал "самое забытое" село Украины (фото, видео)

Татьяна Кармазина
Село Обыходы на Житомирщине Новость обновлена 19 марта 2026, 16:14
Село Обыходы на Житомирщине. Фото Коллаж "Телеграфа"

Когда-то там бурлила жизнь, а сейчас осталось около 50 человек

Украинский блогер, писатель и ведущий YouTube-проекта "Бомбардир" Роман Бебех побывал в селе Обиходы Житомирской области — месте, которое сами местные называют одним из самых заброшенных в Украине. Сегодня там осталось всего несколько десятков человек.

В Обиходах живет примерно 50 жителей, говорится в сюжете Бебеха "Селяни-мільйонери, 30 кімнат у будинку, ціна криміналу – напади вовків, виживання в закинутому селі". По словам местных, раньше население достигало сотен, а кое-где вспоминают и о тысяче жителей.

Почему "Обиходы"?

Название села, по легенде, произошло еще со времен татаро-монгольских набегов. Тогда люди, чтобы спастись от захватчиков, прятались в лесах, предварительно убивая петухов и разбрасывая перья, чтобы создать впечатление, что село уже разграблено. Это помогло избежать нападения.

Впрочем, сегодня цивилизация обходит Обиходы уже не из-за хитрости, а из-за упадка.

Заброшенный клуб в селе Обиходы

Распад после СССР

В селе когда-то действовали почта и колхоз, но после распада Советского Союза все исчезло. Здания пришли в упадок или были разобраны самими же жителями.

Заброшенный магазин
Заброшенная сельская почта

Сначала люди боялись разворовывать общее имущество, но со временем, когда население уменьшалось, контроль исчез. Теперь в селе почти не осталось ничего от прежней инфраструктуры.

Опасность из леса

Еще одной проблемой стали дикие животные. Местные рассказывают о случаях, когда волки заходили прямо во дворы, разрывали собак и даже пугали людей настолько, что после восьми вечера никто не выходил из дома.

Зима тоже где-то была, тоже такая. Где-то перед весной у нас охотники застрелили волчицу. Волчица была столь больших размеров, нестандартных. Начали мстить за эту волчицу волки. Заходили в села, грызли собак много. Переели половину собак в селе. А там волки... ну мне во (парень показывает по грудь)

местный житель Назар

Местный житель Назар поделился историей о хищных волках в родном селе

Впоследствии охотники получили разрешение отстреливать хищников и ситуация немного стабилизировалась. Впрочем, и сейчас в окрестностях можно встретить кабанов, оленей и других диких животных.

Пожары и заброшенные дома

Частая проблема в Обиходах — пожары. Местные активно отапливают дома, но из-за неисправных дымоходов они часто загораются, и потушить огонь трудно. По словам журналиста, только во время съемки он увидел несколько полностью сгоревших домов. Покинутые дома быстро разбирают — как местные, так и приезжие. Если кто-то умирает или уезжает, дом может исчезнуть буквально через неделю.

Дом после пожара
ТикТок вместо телевизора

Несмотря на изоляцию, современные технологии все же добрались до села. Некоторые жители имеют интернет и активно пользуются соцсетями. Одна из жительниц рассказывает, что проводит много времени в TikTok, просматривая видео, в том числе корейские музыкальные группы.

По ее словам, без интернета жизнь в селе была бы значительно тяжелее. Телевизоры же у многих стоят без дела – их полностью заменили смартфоны.

БТСки смотрю из Южной Кореи (всемирно известная южнокорейская группа BTS — ред.). Танцуюсь, поют. Я посмотрела, насколько талантливы люди. Смотришь, развиваешься. Думаешь, что такой глупый. А люди такие развитые и красивые… Ночь. Сидишь до 5-ти утра в ТикТоке

местная жительница

Роман Бебех пообщался с местными жителями

В селе нет собственной церкви, поэтому местные ходят в церковь в соседней деревне, которая принадлежит к Московскому патриархату.

Чернобыльский след

До аварии на Чернобыльской атомной станции село активно развивалось и считалось одним из передовых. Однако после трагедии ситуация резко изменилась. Местные упоминают о повышенном уровне радиации и считают, что именно это стало одной из причин упадка.

#Житомирская область #Бомбардир #Роман Бебех #Обиходы