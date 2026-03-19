Ушел в моду и бизнес: где сейчас кошмар "Динамо" Джулиус Агахова

Африканский футболист сделал отличную карьеру после футбола

Нигерийский футболист Джулиус Агахова оставил большой след в украинском футболе. Нападающий блистал в Украине, выступая за "Шахтер" и "Севастополь".

Что нужно знать

Агахова стал легендой "Шахтера"

Нигериец не затерялся после футбола

Бывший футболист стал успешным бизнесменом

Джулиус по прозвищу "Ага-чудо" прославился не только благодаря своим голам. "Телеграф" рассказывает о судьбе великого нигерийского форварда после окончания игровой карьеры.

Агахова приехал в Украину в январе 2001 года из "Эсперанса" (Тунис). Джулиус отлично проявил себя в чемпионате Украины, завоевав с "Шахтером" 5 чемпионств, 4 Кубка Украины и 3 Суперкубка страны. В высшем дивизионе Украины нигериец забил 55 голов (1 гол в составе "Севастополя"). Кроме того, "Ага-чудо" успел поиграть за английский "Уиган" и турецкий "Кайсериспор".

Джулиус является автором исторического гола в чемпионате Украины. Это произошло в сезоне 2005/06. К концу регулярного первенства "Динамо" и "Шахтер" набрали по 75 очков, что потребовало проведения дополнительного "золотого" матча для определения чемпиона. Агахова забил гол на 100-й минуте игры, принеся Горнякам победу (2:1).

Агахова забил "золотой" гол в ворота "Динамо"

Добавим, что на международном уровне Агахова сыграл 32 матча за Нигерию, отметившись 14 голами. Джулиус запомнился тем, что на ЧМ-2002 ярко отпраздновал гол, сделав несколько сальто подряд. Эти кульбиты стали фирменной карточкой футболиста.

После ухода из "Шахтера" в 2012 году Агахова в 31 год завершил карьеру. Джулиус после футбола стал модником и акулой бизнеса. Экс-форвард удачно инвестировал деньги в недвижимость в Нигерии и Великобритании. Кроме того, у него есть доля в энергетическом бизнесе и даже собственная нефтяная компания Prolific Energy Ltd.

Кроме того, Джулиус стал настоящим модником. Футболист владеет сетью бутиков в Нигерии, а также магазином одежды в Британии. Агахова сам стал иконой стиля и часто делился своими фото в соцсетях. Также Джулиус часто появляется в медиа-пространстве, комментируя игру сборной Нигерии.

Джулиус Агахова/Фото: instagram.com/julius_aghahowa

Добавим, что Агахова женат на Иджеуру Агахове с 2001 года. Его дочь Изабель стала актрисой Нолливуда (нигерийская киноиндустрия) и автором книг.

Джулиус Агахова с дочерью/Фото: instagram.com/adekunle_k_2023

