"Держат небо" и не только. Какая проблема с ценными истребителями в Украине
Пилоты собственноручно пытаются уладить ситуацию
У украинских военных пилотов могут возникнуть большие проблемы. Ведь срок эксплуатации систем жизнеобеспечения лётчиков на Су-27 и МиГ-29 истекает быстрее, чем ресурс самих самолетов.
Об этом пишет Defense Blog. Отмечается, что сейчас говорят о проблеме взаимодействия парков истребителей МиГ-29, Су-27 и учебно-тренировочных аппаратов Л-39.
Известно, что непрерывные воздушные операции ускорили износ системы и в разы усилили нагрузку на системы жизнеобеспечения пилотов. То есть, возник разрыв между боеспособностью самих самолетов и надежностью вспомогательного оборудования, критически важного для выживания пилотов.
"Если Украина планирует использовать истребители МиГ до 2030 года, то персонал необходимо обеспечить новым современным оборудованием. Это влияет на возможность ежедневного выполнения боевых миссий", — подчеркнули в авиационном сообществе.
Один из пилотов рассказал, что в настоящее время истребители Су-27 и Миг-29 имеют советские системы, разработанные еще в 1960-х и 1980-х годах. Самой сложной называют ситуацию с самолетами L-39. Так как там до сих пор эксплуатируют устаревшие шлемы ЗШ-3, кожаные шлемофоны ШЛ-82 и кислородные маски КМ-32.
Добавим, что в 2020 году Украина должна получить современные американские шлемы, их передали, но в эксплуатацию так и не ввели. Тогда официальной позицией было — предоставленное снаряжение не отвечает национальным стандартам.
Издание добавляет, что пилоты пытаются решить проблему самостоятельно, обратившись к волонтерам. Благотворительные фонды уже приобщились к закупке летного снаряжения. Однако специализированное оборудование, в частности кислородные системы, требует сложной адаптации и сертификации для использования на советских самолетах.
Чем важны истребители Су-27 и МиГ-29
Фактически эти истребители "держат небо" Украины, ведь они не только входят в состав противовоздушной обороны, но и атакуют врага. Основные задачи Су-27 и МиГ29:
- перехват вражеских самолетов, ракет и т.п.;
- патрулирование неба и сдерживание авиации врага;
- удары по наземным целям;
- могут использовать современное иностранное вооружение (ракеты HARM).
Заметим, что Су-27 имеет большую дальность и мощные радары, а МиГ-29 более маневрен в ближнем бою. То есть без использования этих истребителей может возникнуть проблема не только с ПВО, но и вообще с выполнением боевых задач "воздух-земля".
