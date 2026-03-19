"Держат небо" и не только. Какая проблема с ценными истребителями в Украине

Пилоты собственноручно пытаются уладить ситуацию

У украинских военных пилотов могут возникнуть большие проблемы. Ведь срок эксплуатации систем жизнеобеспечения лётчиков на Су-27 и МиГ-29 истекает быстрее, чем ресурс самих самолетов.

Об этом пишет Defense Blog. Отмечается, что сейчас говорят о проблеме взаимодействия парков истребителей МиГ-29, Су-27 и учебно-тренировочных аппаратов Л-39.

Известно, что непрерывные воздушные операции ускорили износ системы и в разы усилили нагрузку на системы жизнеобеспечения пилотов. То есть, возник разрыв между боеспособностью самих самолетов и надежностью вспомогательного оборудования, критически важного для выживания пилотов.

Характеристика Су-27

"Если Украина планирует использовать истребители МиГ до 2030 года, то персонал необходимо обеспечить новым современным оборудованием. Это влияет на возможность ежедневного выполнения боевых миссий", — подчеркнули в авиационном сообществе.

Один из пилотов рассказал, что в настоящее время истребители Су-27 и Миг-29 имеют советские системы, разработанные еще в 1960-х и 1980-х годах. Самой сложной называют ситуацию с самолетами L-39. Так как там до сих пор эксплуатируют устаревшие шлемы ЗШ-3, кожаные шлемофоны ШЛ-82 и кислородные маски КМ-32.

Добавим, что в 2020 году Украина должна получить современные американские шлемы, их передали, но в эксплуатацию так и не ввели. Тогда официальной позицией было — предоставленное снаряжение не отвечает национальным стандартам.

Издание добавляет, что пилоты пытаются решить проблему самостоятельно, обратившись к волонтерам. Благотворительные фонды уже приобщились к закупке летного снаряжения. Однако специализированное оборудование, в частности кислородные системы, требует сложной адаптации и сертификации для использования на советских самолетах.

Характеристика МиГ-29

Чем важны истребители Су-27 и МиГ-29

Фактически эти истребители "держат небо" Украины, ведь они не только входят в состав противовоздушной обороны, но и атакуют врага. Основные задачи Су-27 и МиГ29:

перехват вражеских самолетов, ракет и т.п.;

патрулирование неба и сдерживание авиации врага;

удары по наземным целям;

могут использовать современное иностранное вооружение (ракеты HARM).

Заметим, что Су-27 имеет большую дальность и мощные радары, а МиГ-29 более маневрен в ближнем бою. То есть без использования этих истребителей может возникнуть проблема не только с ПВО, но и вообще с выполнением боевых задач "воздух-земля".

