Нужно ли бежать скупать гречку? Какая ситуация с крупой в "АТБ"

Цены растут из-за сокращения посевов

Цена на гречку в Украине продолжает стремительно лететь вверх. Но никакого дефицита с этим продуктом в Украине нет.

Новые ценники прямо сейчас активно обсуждают в соцсетях. Так, например, одна из пользователей сети Threads удивилась тому, как изменилась цена на данную крупу. Она опубликовала фото из "АТБ", где за один из килограмм одного из самых дешевых вариантов просят 51 гривну.

"Я, конечно, дико извиняюсь, но что творится с ценами на гречку? Снова дефицит будет?", — задается вопросом автор.

Цены на гречку в Украине

Стоит отметить, что по данным сайта "Минфин" средняя цена на гречку в Украине полгода назад находилась на уровне 35 гривен за килограмм. В марте же 2026 года она, согласно анализу, она составляет уже более 50 гривен.

Есть ли дефицит гречки в Украине?

Один из сотрудников "АТБ" (в Днепре) на условиях анонимности рассказал "Телеграфу", что никакого дефицита гречки сейчас не наблюдается. Гречку не стали покупать больше, а поставки не меняются. Данный продукт на данный момент всегда есть на полках.

Что говорят эксперты:

Директор Союза "Мукомелов Украины" Родион Рыбчинский рассказал "Телеграфу", что физически гречка в Украине есть. Вопрос только в том, за сколько.

"Дефицит — это все относительно. Есть физическая доступность, а есть доступность купить за деньги", — говорит Рыбчинский.

Цены же растут из-за сокращения посевов, а это не стихийное бедствие, а вполне конкретные решения конкретных людей.

"Кто сокращает площади? Фермер. Почему? Потому что ему выгоднее сеять кукурузу с урожайностью как минимум 80 ц/га, и которую он без проблем продаст за границу, чем получать 15-20 ц/га гречки с гектара и работать исключительно с внутренним рынком", — констатирует Рыбчинский.

