Это самый старый мост Киева: как он выглядит сегодня и где его найти (фото)

Уникальное инженерное сооружение столицы нуждается в реставрации

В Киеве насчитывается немало интересных архитектурных объектов. Среди них и Кудрявский мост-виадук, возраст которого уже 129 лет.

На сегодня именно он носит титул самого старого моста столицы. "Телеграф" расскажет об этом необычном сооружении.

Где находится виадук

Сооружение находится на улице Вознесенский спуск, 7 в Киеве. Мост связывает улицу Кудрявскую с Вознесенским спуском.

История моста

Кудрявский мост-виадук был построен в 1897 году киевским инженером-архитектором Владимиром Бессмертным, являющимся также автором знаменитого "Дома с котами". Интересно, что он предназначался не для удобства людей, а для одного из первых киевских ликероводочных заводов – "Казенного винного склада", построенного в 1896 году.

Дом с котами в Киеве. Фото Википедия

Вопрос движения на улице встал сразу после начала работы завода. Грузовые тележки, стоявшие у складов в очереди за продукцией, перекрывали всю улицу и создавали огромные пробки. В то время уличная инфраструктура Киева возможности реорганизовать движение не давала. Возле склада Кудрявская улица резко поворачивала в узкий Подвальный переулок, что создавало дополнительные неудобства.

Кудрявский мост в 1930-х годах

Владимир Бессмертный решил эту проблему проектом моста-виадука через Вознесенский овраг. Этот мост соединял Подвальный переулок с довольно широким Вознесенским спуском, благодаря чему грузовые телеги, заезжая со стороны магистральных улиц (Сечевых Стрельцов и Большой Житомирской) по Кудрявской, затем выезжали на те же магистральные улицы по Вознесенскому спуску. Позже, когда в Киеве появился электрифицированный транспорт, на мосту размещалась служебная трамвайная линия.

В таком состоянии сооружение находится сейчас

Современное состояние

До 9 апреля 2001 года, когда мосту было уже 104 года, по нему еще ездили автомобили, но впоследствии он получил статус аварийного, въезды на него перекрыли и он стал пешеходным. В 2002 году власти попытались начать реставрацию Кудрявского моста, но дальше слов дело не дошло даже до сегодняшнего дня.

На мосту сохранились металлические заклепки, которым уже более 100 лет

Сейчас мост перекрыт для движения транспорта

