Это самый старый мост Киева: как он выглядит сегодня и где его найти (фото)
Уникальное инженерное сооружение столицы нуждается в реставрации
В Киеве насчитывается немало интересных архитектурных объектов. Среди них и Кудрявский мост-виадук, возраст которого уже 129 лет.
На сегодня именно он носит титул самого старого моста столицы. "Телеграф" расскажет об этом необычном сооружении.
Где находится виадук
Сооружение находится на улице Вознесенский спуск, 7 в Киеве. Мост связывает улицу Кудрявскую с Вознесенским спуском.
История моста
Кудрявский мост-виадук был построен в 1897 году киевским инженером-архитектором Владимиром Бессмертным, являющимся также автором знаменитого "Дома с котами". Интересно, что он предназначался не для удобства людей, а для одного из первых киевских ликероводочных заводов – "Казенного винного склада", построенного в 1896 году.
Вопрос движения на улице встал сразу после начала работы завода. Грузовые тележки, стоявшие у складов в очереди за продукцией, перекрывали всю улицу и создавали огромные пробки. В то время уличная инфраструктура Киева возможности реорганизовать движение не давала. Возле склада Кудрявская улица резко поворачивала в узкий Подвальный переулок, что создавало дополнительные неудобства.
Владимир Бессмертный решил эту проблему проектом моста-виадука через Вознесенский овраг. Этот мост соединял Подвальный переулок с довольно широким Вознесенским спуском, благодаря чему грузовые телеги, заезжая со стороны магистральных улиц (Сечевых Стрельцов и Большой Житомирской) по Кудрявской, затем выезжали на те же магистральные улицы по Вознесенскому спуску. Позже, когда в Киеве появился электрифицированный транспорт, на мосту размещалась служебная трамвайная линия.
Современное состояние
До 9 апреля 2001 года, когда мосту было уже 104 года, по нему еще ездили автомобили, но впоследствии он получил статус аварийного, въезды на него перекрыли и он стал пешеходным. В 2002 году власти попытались начать реставрацию Кудрявского моста, но дальше слов дело не дошло даже до сегодняшнего дня.
