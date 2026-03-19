Нардепка поплатилась за помощь мужчинам: какой приговор вынес суд бывшей "слуге"

Высший антикоррупционный суд Украины 19 марта огласил приговор в резонансном деле о взятке. Народную депутатку от "Слуги народа" Людмилу Марченко и её помощницу Анастасию Колесник признали виновными и назначили наказание в виде лишения свободы и запрета занимать определенные должности.

Согласно версии обвинения, она вместе с помощницей Анастасией Колесник получила взятку в $11 тысяч за содействие в выезде мужчин за границу через систему "Шлях".

Обеим суд назначил наказание в виде двух лет лишения свободы. В то же время, Анастасии Колесник запретили в течение трёх лет занимать должности, связанные с оформлением разрешений на выезд за границу, а Марченко — работать в органах государственной власти в течение трёх лет.

До оглашения приговора обвиняемые имели возможность высказаться. Анастасия Колесник заявила, что действовала самостоятельно и депутат не знала о её намерениях.

Марченко же отметила свою общественную деятельность и помощь детям, а также выразила надежду на оправдательное решение, сказав о своей невиновности.

В ходе прений прокурор просил назначить обеим наказание в виде пяти лет лишения свободы.

Предыстория

В декабре 2023 года в суд был направлен обвинительный акт в отношении народного депутата Украины и ее помощницы, разоблаченных на получении 11,3 тыс. долларов США за пересечение границы.

В ходе расследования было установлено, что депутат совместно со своей помощницей за денежное вознаграждение обещала гражданам обеспечить принятие уполномоченным лицами областной военной администрации решение о разрешении на выезд за пределы Украины, а также внесение соответствующих сведений в Информационную систему "Шлях".

В целом было два эпизода противоправной деятельности нардепа и его помощницы:

Первый эпизод – получение от гражданина за беспрепятственное пересечение границы неправомерной выгоды в размере 6 тыс. дол. США.

Второй – получение 5300 дол. США.

