Киевлянка попала в розыск ТЦК. Кто из женщин обязан стать на военный учет на самом деле

Есть четкий перечень по наличию образования

В Украине во время военного положения некоторые женщины должны обязательно стать на военный учет, однако принудительной мобилизации нет. Впрочем, одна из киевлянок рассказала, что она занесена в "Резерв+" как уклонистка.

Об этом сообщает "Суспільне". По словам Ирины Харациди-Логиновой, ее безосновательно внесли в реестр военнообязанных.

Женщина не имеет медицинского или даже фармакологического образования, которое является основанием для учета. Более того, она не обращалась в Территориальный центр комплектования (ТЦК) для уточнения данных и т.п.

Ирина работает руководительницей отдела кадров в одной из компаний. В прошлом году, когда подавала отчетность в Министерство обороны по военнообязанным, увидела и свои данные. Сначала подумала, что это ошибка, но потом оказалось, что в "Резерве+" она имеет статус "В розыске".

Могут ли в Украине мобилизовать женщин

По действующему законодательству в Украине есть мобилизация женщин, но она исключительно добровольная. Для гражданок с медицинским или фармакологическим образованием обязателен военный учет и обновление данных.

С каким образованием можно стать на учет:

медицина (врачи, медсестры, фармацевты) – обязательно;

связь и IT;

инженерия

некоторые технические профессии.

Для женщин в Украине служба возможна в основном на контрактной форме, добровольно. Мобилизационный возраст для гражданок Украины от 18 до 60 лет, обязательна пригодность по состоянию здоровья.

Ранее "Телеграф" рассказывал, что президент Владимир Зеленский предлагает депутатам мобилизоваться на фронт.