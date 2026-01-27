Черная шевелюра и орлиный взгляд: каким был в молодости первый президент Украины Леонид Кравчук

На старых фото политика даже сложно узнать

Леонид Кравчук — известный политик, который стоял у истоков независимости Украины. Он прошел непростой путь от сельского детства и преподавательства до советского идеолога и президентского кресла. Многие помнят Кравчука седым и в возрасте, однако в молодости он выглядел совсем иначе.

Что стоит знать:

Леонид Кравчук родился в 1934 году в селе на Ровенщине в простой семье, рано потеряв отца

Начал карьеру преподавателем, затем быстро вырос в партийной работе до руководителя идеологического отдела ЦК КПУ

В молодости был черноволосым красавцем с орлиным взглядом

"Телеграф" рассказывает, каким был Леонид Кравчук в начале своего пути и карьеры.

Леонид Кравчук. Фото: Getty Images

Леонид Кравчук и его молодость

Леонид Кравчук родился 10 января 1934 года в селе Великий Житин Ровенской области в простой сельской семье. Его ранние годы пришлись на военное время, а отец погиб на фронте в 1944 году.

Леонид Кравчук в молодые годы. Фото: открытые источники

В молодые годы Кравчук отличался дипломатичностью и упорством. Те, кто его знали, вспоминали Леонида Макаровича как человека, который умел срезать острые углы и находить компромиссы даже в самых сложных ситуациях. Эти черты в будущем привели к тому, что политика стали называть "хитрый лис". А еще он запомнился своей фразой, которая стала крылатой: "Пройти между капельками дождя".

Леонид Кравчук с женой и сыном. Фото: открытые источники

Леонид Кравчук получил образование сначала в Ровенском кооперативном техникуме. Потом окончил экономический факультет в Киевском университете Шевченко, а после этого защитил диссертацию и получил степень кандидата экономических наук в Московской академии общественных наук при ЦК КПСС.

Леонид Кравчук во время учебы. Фото: открытые источники

Свою трудовую деятельность будущий президент начинал с преподавательства в Черновицком финансовом техникуме. А потом с 1960 года перешел на партийную работу в Черновицком обкоме КПУ. Благодаря ораторскому мастерству и аналитическому складу ума быстро продвинулся в Киев.

Леонид Кравчук позировал для памятника Щорсу. Фото: коллаж

Партийная карьера Кравчука быстро пошла вгору, уже к концу 80-х годов он возглавил идеологический отдел ЦК Компартии Украины. Эта должность принесла ему первую широкую публичность — он буквально стал лицом партии.

Пик карьеры Кравчука пришелся на 1991 год — именно он, будучи председателем Верховного Совета УССР, подписал Постановление о провозглашении независимости Украины. И именно его позже избрали первым президентом независимой Украины.

Леонид Кравчук в начале карьеры. Фото: открытые источники

Стоит сказать, что внешность Кравчука в молодые годы отличалась от той, к которой привыкли более молодые поколения украинцев. Многие помнят его пожилым и седым мужчиной, однако в молодости Леонид Макарович был завидным красавцем. Он имел густую черную шевелюру, которую зачесывал назад, и острый орлиный взгляд.

Леонид Кравчук на пике карьеры. Фото: открытые источники

