Трамп передал сообщение Путину: чем закончилась встреча Зеленского с президентом США

Несмотря на определенные неувязки встреча президентов все же состоялась

В Давосе завершилась встреча между президентом Украины Владимиром Зеленским и американским коллегой Дональдом Трампом. Она длилась около часа.

Стороны положительно оценили результаты встречи. Об этом сообщает ряд Telegram-каналов.

Глава США Дональд Трамп назвал переговоры с Владимиром Зеленским "очень хорошими". Также, по его словам, строны не обсуждали вопрос о вступлении Украины в "Совет мира".

"Сообщение Путину — война должна закончиться", — подчеркнул Трамп.

Встреча президентов

Как сообщал "Телеграф", накануне Дональд Трамп во время выступления в Давосе заявил, что планирует встретиться с Владимиром Зеленским. Однако украинский президент не прилетел в Швейцарию потому, что запланированное объявление о "плане процветания" на сумму 800 млрд долларов, которое должно было быть согласовано между Украиной, Европой и США на Всемирном экономическом форуме в Давосе, было отложено. Причиной этого стали значительные разногласия между европейскими столицами и Вашингтоном по отношению к Гренландии и организованной Трампом Совета мира для Газы.

"Я хочу встретиться сегодня с Зеленским, я считаю, что Путин хочет подписать мирное соглашение, надеюсь Зеленский сейчас в этом зале", — заявил Трамп.

Владимир Зеленский и Дональд Трамп

