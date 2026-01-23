"Будто папу на разборки привел": фото Буданова и Трампа стало вирусным, в сети волна мемов

Рукопожатие мгновенно привлекло внимание публики и пользователей сети

В Давосе на Международном экономическом форуме случился заметный дипломатический момент: глава Офиса президента Кирилл Буданов и американский лидер Дональд Трамп обменялись рукопожатием. Фотография этого момента стала поводом для мемов и шуток в сети.

Что нужно знать:

Встреча Буданова с Трампом в Давосе состоялась 22 января 2026 года

Пользователи в сети создают юмористические версии события

Рукопожатие стало одним из самых обсуждаемых эпизодов форума в сети

На этом обсуждаемом кадре Буданов жмет руку Дональду Трампу, склоняя голову и закрыв глаза. А на заднем плане виден улыбающийся президент Украины Владимир Зеленский.

Кирилл Буданов и Дональд Трамп пожали руки

Снимок сразу стал вирусным и превратился в источник мемов. В сети шутят, что Буданов "умеет читать по ладоням", что "Зеленский презентовал Буданова Трампу", что "Буданов — экстрасенс" и о многом другом.

Мемы активно распространяются в Threads и Telegram, вызывая массу комментариев и смеха.

"Телеграф" также создал подборку веселых мемов по этой ситуации.

Буданов и Трамп. Мем "Телеграф"

Мемы и шутки из соцсетей

Этот эпизод стал одним из самых обсуждаемых моментов Давоса. В социальных сетях активно распространяются забавные шутки, комментарии и мемы о рукопожатии Буданова и Трампа. "Телеграф" собрал главные из них.

Комментарии из соцсети. Скриншот: Threads

