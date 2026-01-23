"Будто папу на разборки привел": фото Буданова и Трампа стало вирусным, в сети волна мемов
Рукопожатие мгновенно привлекло внимание публики и пользователей сети
В Давосе на Международном экономическом форуме случился заметный дипломатический момент: глава Офиса президента Кирилл Буданов и американский лидер Дональд Трамп обменялись рукопожатием. Фотография этого момента стала поводом для мемов и шуток в сети.
Что нужно знать:
- Встреча Буданова с Трампом в Давосе состоялась 22 января 2026 года
- Пользователи в сети создают юмористические версии события
- Рукопожатие стало одним из самых обсуждаемых эпизодов форума в сети
На этом обсуждаемом кадре Буданов жмет руку Дональду Трампу, склоняя голову и закрыв глаза. А на заднем плане виден улыбающийся президент Украины Владимир Зеленский.
Снимок сразу стал вирусным и превратился в источник мемов. В сети шутят, что Буданов "умеет читать по ладоням", что "Зеленский презентовал Буданова Трампу", что "Буданов — экстрасенс" и о многом другом.
Мемы активно распространяются в Threads и Telegram, вызывая массу комментариев и смеха.
"Телеграф" также создал подборку веселых мемов по этой ситуации.
Мемы и шутки из соцсетей
