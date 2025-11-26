Уже не 28 пунктов. Мирный план США "похудел", с чем не согласилась Украина

Наиболее противоречивыми для Киева остаются три момента в мирном плане

Продолжается работа над мирным планом для Украины – изначальные 28 пунктов сейчас изменились. После консультаций с украинской стороной план содержит 22 пункта.

Что нужно знать:

Есть три пункта в мирном плане, которые наиболее проблематичны для Киева

Договоренности по поводу этих противоречий все еще не достигнуты

Трамп заявил, что 28 пунктов были лишь "дорожной" картой, в результате работы с Киевом документ изменился

Из 28 пунктов плана осталось 22

Об этом заявил президент США Дональд Трамп в ходе общения с журналистами на борту самолета Air Force 1. Он подчеркнул, что 28 пунктов были не планом как таковым, а концепцией.

Это была дорожная карта. Это не план, это концепция. Они прошлись по каждому пункту и вышли на 22 пункта. Многие согласованы, Дональд Трамп

Три пункта плана, которые не устраивают Киев

Даже после достигнутого в Женеве понимания остаются значительные разногласия между тем, чего администрация Трампа требует от Украины, и тем, что готов принять Киев, пишет CNN со ссылкой на слова высокопоставленного украинского источника, непосредственно осведомленного о переговорах. Наиболее проблематичными являются три момента.

Первый вопрос касается того, что Украина должна отдать РФ территории Донецкой и Луганской областей — даже те, которые она не контролирует. Ранее США предлагали, чтобы эти земли стали "демилитаризованной зоной" под управлением России. Украинский источник сообщил CNN, что по этому предложению достигнут "определенный прогресс", но окончательное решение еще не найдено.

Второй вопрос, проблематический для Киева, — предложение "мирного плана" США об ограничении численности Вооруженных Сил Украины до 600 тысяч. По словам собеседника, обсуждалась новая, большая цифра, но Киев все еще не готов согласиться на такие ограничения.

Третий вопрос, против которого выступает Украина – требование отказаться от вступления в НАТО. Источник рассказал CNN, что это требование остается неприемлемым для Киева. Такая уступка создаст "плохой прецедент" и фактически предоставит России право вето по отношению к западному военному альянсу, "членом которого она даже не является".

Как сообщал "Телеграф", Bloomberg обнародовал расшифровку телефонного разговора между советником российского президента по вопросам внешней политики Юрием Ушаковым и спецпосланником Трампа Стивом Уиткоффом, который состоялся 14 октября. Виткофф давал советы, как Москве лучше представить свои предложения по "мирному соглашению" Дональду Трампу.

Также издание изложило второй разговор, уже между двумя россиянами — Юрием Ушаковым и Кириллом Дмитриевым. В этом общении они обсуждали российскую версию мирного плана. Именно ее Ушаков потом и предложил спецпосланнику Трампа, а тот — президенту США.