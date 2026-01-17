Стал диаконом и "засветился" в военной форме. Где сейчас скандальный экс-мэр Харькова Добкин (фото)

Экс-политик перестал вести социальные сети

Михаил Добкин в течение четырех лет был мэром Харькова, а также работал в Верховной Раде IV созыв и VIII созывов. За время карьеры он запомнился своими проросийскими взглядами, неоднозначным поведением и скандалами. В последние годы Добкин практически пропал с радаров.

Что известно:

Михаил Добкин дважды был народным депутатом, с 2006 по 2010 год занимал должность мэра Харькова и баллотировался в президенты

После начала полномасштабной войны Михаил Добкин стал диаконом УПЦ Московского патриархата и позировал в форме ВСУ

Михал Добкин — что о нем известно

Михаил Добкин родился в 1970 году в Харькове, где получил высшее юридическое и экономическое образование, после чего в начале 90-х годов занялся развитием бизнеса.

Политическую карьеру Добкин начал в 1998 году с работы в Харьковском городском совете, а затем продолжился в Верховной Раде IV созыва. В 2006 году стал мэром Харькова, а в 2010 году возглавил Харьковскую областную государственную администрацию.

Михаил Добкин дважды был народным депутатом

В период Евромайдана Михаил Добкин оскандалился рядом заявлений, он критиковал протестующих, называя их "веселыми клоунами", а оппозицию — "ублюдками". В 2014 году политика уволили с должности главы Харьковской ОГА и он баллотировался в президенты Украины, выстраивая программу на критике действующей власти и призывах к возобновлению отношений с Россией.

Михаил Добкин был мэром Харькова

В последующие годы Михаил Добкин пытался вернуться в большую политику: создавал партию "Христианские социалисты", заявлял об амбициях на пост мэра Киева, но в итоге сосредоточился на Харькове. В 2021 году в рамках проекта "Наш дом — Харьков" он участвовал в выборах городского головы, по результатам которых занял второе место, уступив место Игорю Терехову.

Как выглядит Михаил Добкин, Фото: @dobkin.mihail

Где сейчас Михаил Добкин и чем занимается

После начала вторжения в 2022 году экс-мэр Харькова Михаил Добкин на странице в Instagram выразился в поддержку президента Владимира Зеленского, хотя ранее критиковал его действия.

Политик также подчеркнул, что в его дом в Харькове прилетел "привет в виде "Града" от русских "освободителей". В апреле 2022 года стало известно, что Михаил Добкин стал диаконом Украинской православной церкви Московского патриархата (УПЦ МП), окончив Харьковскую духовную семинарию.

Михаил Добкин стал диаконом УПЦ Московского патриархата, Фото: eparchia.kharkov

А в октябре 2022 года скандальный екс-мэр Харькова засветился в форме ВСУ. В сети появились кадры и видео, на которых Добкин позирует на фоне сожженной бронетехники и носит мины.

Михаил Добкин "засветился" в военной форме, Фото: @kharkiv_true

Позже выяснилось, что Михаил Добкин не служит ни в ВСУ, ни в НГУ, ни в полиции.

Добкин нигде не служил, Фото: скриншоты документов

В 2023 году бывшего мэра Харькова снова заметили в церковной рясе. Он присутствовал на Пасхальном богослужении в храме Благоверной царицы Тамары. Экс-чиновник даже передал пожелания украинским военнослужащим.

Чтобы Господь оберегал и принес победу нашей многострадальной стране, богохранимой Украине. Чтобы все вернулись живыми и счастливыми от того, что они делают для людей. За них молятся в каждом храме – православном и не только православном по всей стране Михаил Добкин

В том же году он присутствовал на дне рождении своей дочери Аллы, который живет за границей. Но где именно проходило празднование — неизвестно.

Михаил Добкин с дочерью Аллой, Фото:@dobkinaaalla

В 2024 году бывший политик вновь привлек внимание общественности своим церковным служением. В сети обсуждалось видео из храма УПЦ МП, где он махал кадилом.

В мае 2025 года вокруг бизнеса братьев Добкиных разгорелся серьезный скандал. Правоохранительные органы заподозрили "Владимир-Волынскую птицефабрику" в сотрудничестве с агрессором. По данным следствия, в период с 2019 по 2021 год предприятие поставляло продукцию в РФ и на временно оккупированные территории Луганской области.

Михаил Добкин не появляется на публике, Фото: @dobkin.mihail

Летом прошлого года деятельность экс-нардепа прокомментировал командир спецподразделения KRAKEN Константин Немичев. В интервью "Украинской правде" офицер отметил, что Добкин посещал деоккупированный Купянск в Харьковской области.

Он приезжал на фотосессию в Купянск после того, как мы провели контрнаступление. Там к кому-то приехал, что-то даже передал, сделал несколько фото. Не думаю, что изменил свои взгляды. Он служит в русской церкви, а мы видим, что это пятая колонна Украины. Константин Немичев

"Телеграф" писал ранее, куда пропал Сергей Тигипко и чем занимается. Он едва не стал президентом, затем ушел в тень?