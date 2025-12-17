"Дебильный текст", "Умножу на ноль" и не только: главные скандалы и смешные ситуации, которыми запомнился Кернес

Политик был мэром Харькова аж до самой смерти в 2020 году

Геннадий Кернес — бывший мэр Харькова, который занимал эту должность с 2010 до самой смерти 17 декабря 2020 года. Он был одной из самых ярких и противоречивых личностей в украинской политике и запомнился не только, как городской глава, но и как герой мемов и автор крылатых фраз.

Что стоит знать:

Геннадий Кернес бессменно возглавлял Харьков с 2010 по 2020 год

Политик запомнился эксцентричными фразами и стал героем многочисленных интернет-мемов

Несмотря на скандалы и судимость, он был признан почетным гражданином города посмертно

В пятую годовщину со дня смерти "Телеграф" рассказывает о самых смешных ситуациях, в которых фигурировал Геннадий Кернес, чем он запомнился и что на его честь сделали в Харькове.

Геннадий Кернес впервые стал мэром Харькова после выборов в 2010 году. До этого с 2006 года он был секретарем горсовета. Также он дважды переизбирался — в 2015 и 2020 годах. Однако приступить к обязанностям мэра в 2020 году Кернес фактически не успел. 17 декабря 2020 года в берлинской клинике "Шарите" он умер от осложнений, вызванных коронавирусом.

Также известно, что в апреле 2014 года на чиновника было совершено покушение во время пробежки. Кернес получил тяжелое ранение в позвоночник, после чего до конца жизни передвигался в инвалидной коляске, пишет ВВС.

Кернес и его самые громкие скандалы

Кернес и Майдан

В начале Революции Достоинства в 2014 году Геннадий Кернес и его соратник Михаил Добкин занимали резкую позицию против Евромайдана. Однако со временем мэр Харькова выразил лояльность новой центральной власти, что в медиа называли "политическим маневрированием"

Похищение активистов

В том же 2014 году Геннадия Кернеса обвиняли в похищении, пытках и угрозе убийством двух активистов Евромайдана. По этому делу даже были судебные разбирательства, которые длились годами. Однако до приговора при его жизни так и не дошло.

Криминальное прошлое

В СМИ часто упоминали судимость Кернеса в 90-х. Он обвинялся в мошенничестве и "ломке" чеков. За это даже отсидел часть срока в следственном изоляторе.

Кернес — герой мемов

Геннадий Кернес не раз становился героем мемов, шуток и целого пласта культуры. В первую очередь это было связано с его специфической манерой общения.

Чего стоит знаменитый ролик 2007 года с Михаилом Добкиным, который готовился, как предвыборные обещания политика. В нем практически не видно, но слышно за кадром Кернеса, который выдает фразы с нецензурной лексикой, которые стали крылатыми и мемными.

"Миша, все переписываем, у тебя скучное лицо, тебе никто денег не даст!"

"Тексты по-дебильному написаны!"

"Немножко текст по-дебильному написан…"

*Внимание! Видео содержит нецензурную лексику!

Есть еще одна фраза Кернеса, которая стала крылатой. Он сказал ее на заседаний горсовета, обращаясь к руководителю "Харьковгорлифта".

"Ты, Кандауров! Я тебя умножу на ноль, тебе ясно или нет?"

А фраза, брошенная в адрес одного из оппонентов в харьковском горсовете, также быстро разлетелась на цитаты.

"Сучья лапа"

Кернес и память о нем в Харькове

Геннадий Кернес был противоречивой личностью, однако многие харьковчане уважали его, особенно за благоустройство города. Посмертно он получил звание почетного гражданина Харькова, а на на здании Харьковского городского совета Кернесу установили мемориальную доску.

В 2023 году, на третий год после смерти, экс-мэру установили памятник на его могиле. Он является собой ростовую фигуру с характерным жестом "виктори", который любил политик.

Памятник на могиле Геннадия Кернеса

Кроме того, в честь Кернеса переименовали проспект Григоренко в Харькове. Такое решение вызвало неоднозначную реакцию среди некоторых харьковчан.

Также были предложения присвоить его имя одному из университетов или объектов инфраструктуры (например, зоопарку), но не все они были реализованы.

