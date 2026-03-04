Останетесь должником на весь год: категорически не делайте этого 4 марта, чтобы день был успешным
Не стоит 4 марта игнорировать основных традиций и запретов
В среду, 4 марта, православные и греко-католики, согласно новому церковному календарю, чтят память подвижника Герасима Иорданского. По старому стилю этот праздник припадал на 17 марта.
"Телеграф" решил напомнить об истории праздника, а также рассказать о главных традициях и запретах этого дня. Постарайтесь к ним прислушиваться!
"В народных верованиях существуют такие предостережения, однако научного подтверждения они не имеют"
Герасим Иорданский — христианский подвижник V века и основатель монастыря в пустыне у реки Иордан. Он жил в строгости, выбрав уединение.
С его именем связана известная легенда о льве: святой вытащил у зверя занозу из лапы, и тот стал кротким и преданным. Когда Герасим скончался, лев отказался от еды и тоже умер на могиле своего друга. На иконах святого Герасима изображают со львом у ног.
Что можно делать 4 марта:
- Сегодня верующие обращаются с молитвами к святому Герасиму, просят терпения, защиты от зла и укрепления веры;
- По народным обычаям в этот день следует хорошо проветрить дом, чтобы впустить свежую энергию весны и избавиться от негатива;
- В старину на Герасима делали обереги из можжевельника, а пол подметали веником из полыни, веря, что это очищает жилище от всего плохого;
- Считается добрым знаком выбросить старую обувь, чтобы вместе с ней из дома ушли болезни, бедность и неприятности;
- Народный праздник 4 марта также считался удачным днем для посева и посадки любых культур. Все посеянное в этот день даст хороший урожай.
Что нельзя делать 4 марта:
- В этот день не стоит ссориться, повышать голос и выяснять отношения, иначе можно отпугнуть удачу;
- Не рекомендуется завидовать и желать кому-либо зла, чтобы не навлечь на себя финансовые трудности и проблемы в семье;
- Больших, дорогих и важных покупок сегодня не совершайте, они будут неудачными и могут обернуться напрасными тратами;
- Нельзя в этот день одалживать деньги и вещи, иначе весь год будете должником;
- Не следует выбрасывать продукты и хлеб, чтобы не лишиться достатка и благополучия.
Примеры на 4 марта:
- Ясная погода 4 марта — к благоприятному и плодотворному году.
- Птицы шумят и суетятся — к дождливому лету.
