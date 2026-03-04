Хрум-хрум: как и когда сеять салат, чтобы наслаждаться вкусом и пользой

Погода немного потеплела — самое время сеять первую зелень

Попробовав свежий, выращенный дома салат, вы уже не захотите возвращаться к магазинному. Он хрустящее, вкуснее и содержит больше витамина А. К тому же с его выращиванием справится и самый неопытный огородник.

Салат быстро растет и удивительно неприхотлив, поэтому он прекрасно себя чувствует практически везде: в затенении, на малоплодородной почве.

Салат-латук не нуждается в представлении. Его выращивают ради сочных листьев, и существует огромное множество сортов, как с плотными кочанами, так и с рассыпными листьями. К сортам, образующим плотные кочаны для сбора целиком, относятся кремовые масляные сорта, прямостоячие, ромэн, а также классический хрустящий айсберг.

Рассыпные сорта салата можно собирать целиком или по несколько листьев за раз, по принципу "срезал и отрастил снова". Выбирайте классический салат для салата, красивые дуболистные сорта или множество других красочных листьев, которые украсят как овощные грядки, так и декоративные бордюры.

Поскольку салат-латук растёт быстро, лучше всего сажать небольшое количество семян за раз, чередуя посадки.

Когда сеять салат?

Салат всходит уже при плюс 5 градусах, поэтому и сеять его можно как только слегка прогреется почва. Чтобы получить полезную и вкусную зелень чуть раньше, можно посеять семена салата в кассеты или любую удобную тару, чтобы вырастить рассаду на окне.

Высевают салат с начала марта до конца мая, чтобы получить "конвейер" зелени.

Салат — очень неприхотливое растение, которое легко выдерживает не только похолодание, но и легкое затенение. И даже не слишком плодородная почва не помешает вам собрать хороший урожай первых витаминов.

Всходы салата, выращенные на подоконнике

Как сеять салат?

На разрыхленную почву рядками рассыпаем семена, слегка прикрываем грунтом или компостом. Сверху можно прикрыть пленкой для создания парникового эффекта. Всходы появятся максимум через 2-3 дня.

Напомним, ранее "Телеграф" рассказывал, как правильно обрезать сад весной, чтобы не лишить его пышного цветения по ошибке.