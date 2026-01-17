Став дияконом і "засвітився" у військовій формі. Де зараз скандальний ексмер Харкова Добкін (фото)

Експолітик перестав вести соціальні мережі

Михайло Добкін протягом чотирьох років був мером Харкова, а також працював у Верховній Раді IV та VIII скликань. За час кар’єри він запам’ятався своїми проросійськими поглядами, неоднозначною поведінкою та скандалами. В останні роки Добкін практично зник із радарів.

Що відомо:

Михайло Добкін двічі був народним депутатом, з 2006 по 2010 рік обіймав посаду мера Харкова та балотувався у президенти

Після початку повномасштабної війни Михайло Добкін став дияконом УПЦ Московського патріархату та позував у формі ЗСУ

Міхал Добкін — що про нього відомо

Михайло Добкін народився 1970 року в Харкові, де здобув вищу юридичну та економічну освіту, після чого на початку 90-х років зайнявся розвитком бізнесу.

Політичну кар’єру Добкін розпочав у 1998 році з роботи у Харківській міській раді, а потім продовжив у Верховній Раді IV скликання. У 2006 році став мером Харкова, а 2010 року очолив Харківську обласну державну адміністрацію.

Михайло Добкін двічі був народним депутатом

У період Євромайдану Михайло Добкін оскандалився низкою заяв, він критикував протестувальників, називаючи їх "веселими клоунами", а опозицію — "покидьками". У 2014 році політика звільнили з посади голови Харківської ОДА і він балотувався у президенти України, вибудовуючи програму на критиці чинної влади та закликів до відновлення відносин з Росією.

Михайло Добкін був мером Харкова

У наступні роки Михайло Добкін намагався повернутися у велику політику: створював партію "Християнські соціалісти", заявляв про амбіції на посаду мера Києва, але зрештою зосередився на Харкові. У 2021 році в рамках проєкту "Наш дім — Харків" він брав участь у виборах міського голови, за результатами яких посів друге місце, поступившись місцем Ігорю Терехову.

Як виглядає Михайло Добкін, Фото: @dobkin.mihail

Де зараз Михайло Добкін і чим займається

Після початку вторгнення у 2022 році ексмер Харкова Михайло Добкін на сторінці в Instagram висловився за підтримку президента Володимира Зеленського, хоча раніше критикував його дії.

Політик також наголосив, що у його будинок у Харкові прилетів "привіт у вигляді "Града" від російських "визволителів". У квітні 2022 року стало відомо, що Михайло Добкін став дияконом Української православної церкви Московського патріархату (УПЦ МП), закінчивши Харківську духовну семінарію.

Михайло Добкін став дияконом УПЦ Московського патріархату, Фото: eparchia.kharkov

А у жовтні 2022 року скандальний ексмер Харкова засвітився у формі ЗСУ. У мережі з’явилися кадри та відео, на яких Добкін позує на тлі спаленої бронетехніки та носить міни.

Михайло Добкін "засвітився" у військовій формі, Фото: @kharkiv_true

Пізніше з’ясувалося, що Михайло Добкін не служить ні у ЗСУ, ні у НГУ, ні у поліції.

Добкін ніде не служив, Фото: скріншоти документів

2023 року колишнього мера Харкова знову помітили у церковній рясі. Він був присутній на Великодньому богослужінні у храмі Благовірної цариці Тамари. Ексчиновник навіть передав побажання українським військовослужбовцям.

Щоб Господь оберігав і приніс перемогу нашій багатостраждальній країні, богохранимій Україні. Щоб усі повернулися живими та щасливими від того, що вони роблять для людей. За них моляться у кожному храмі – православному та не лише православному по всій країні Михайло Добкін

У тому ж році він був присутній на дні народження своєї дочки Алли, який мешкає за кордоном. Але де саме проходило святкування – невідомо.

Михайло Добкін з дочкою Аллою, Фото:@dobkinaaalla

2024 року колишній політик знову привернув увагу громадськості своїм церковним служінням. У мережі обговорювалося відео із храму УПЦ МП, де він махав кадилом.

У травні 2025 року навколо бізнесу братів Добкіних спалахнув серйозний скандал. Правоохоронні органи запідозрили "Володимир-Волинську птахофабрику" у співпраці з агресором. За даними слідства, у період з 2019 по 2021 рік підприємство постачало продукцію до РФ та на тимчасово окуповані території Луганської області.

Михайло Добкін не з’являється на публіці, Фото: @dobkin.mihail

Влітку минулого року діяльність екснардепа прокоментував командир спецпідрозділу KRAKEN Костянтин Немічев. В інтерв’ю "Українській правді" офіцер зазначив, що Добкін відвідував деокупований Куп’янськ у Харківській області.

Він приїжджав на фотосесію в Куп’янськ після того, як ми провели контрнаступ. Там до когось приїхав, щось навіть передав, зробив декілька фото. Не думаю, що змінив свої погляди. Він служить у російській церкві, а ми бачимо, що це п’ята колона України Костянтин Немічев

