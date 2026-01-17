Рус

Став дияконом і "засвітився" у військовій формі. Де зараз скандальний ексмер Харкова Добкін (фото)

Катерина Любимова
Новина оновлена 17 січня 2026, 15:52
Михайло Добкін.

Експолітик перестав вести соціальні мережі

Михайло Добкін протягом чотирьох років був мером Харкова, а також працював у Верховній Раді IV та VIII скликань. За час кар’єри він запам’ятався своїми проросійськими поглядами, неоднозначною поведінкою та скандалами. В останні роки Добкін практично зник із радарів.

Що відомо:

  • Михайло Добкін двічі був народним депутатом, з 2006 по 2010 рік обіймав посаду мера Харкова та балотувався у президенти
  • Після початку повномасштабної війни Михайло Добкін став дияконом УПЦ Московського патріархату та позував у формі ЗСУ

Міхал Добкін — що про нього відомо

Михайло Добкін народився 1970 року в Харкові, де здобув вищу юридичну та економічну освіту, після чого на початку 90-х років зайнявся розвитком бізнесу.

Політичну кар’єру Добкін розпочав у 1998 році з роботи у Харківській міській раді, а потім продовжив у Верховній Раді IV скликання. У 2006 році став мером Харкова, а 2010 року очолив Харківську обласну державну адміністрацію.

Михайло Добкін двічі був народним депутатом
Михайло Добкін двічі був народним депутатом

У період Євромайдану Михайло Добкін оскандалився низкою заяв, він критикував протестувальників, називаючи їх "веселими клоунами", а опозицію — "покидьками". У 2014 році політика звільнили з посади голови Харківської ОДА і він балотувався у президенти України, вибудовуючи програму на критиці чинної влади та закликів до відновлення відносин з Росією.

Михайло Добкін
Михайло Добкін був мером Харкова

У наступні роки Михайло Добкін намагався повернутися у велику політику: створював партію "Християнські соціалісти", заявляв про амбіції на посаду мера Києва, але зрештою зосередився на Харкові. У 2021 році в рамках проєкту "Наш дім — Харків" він брав участь у виборах міського голови, за результатами яких посів друге місце, поступившись місцем Ігорю Терехову.

Михайло Добкін зараз, куди зник
Як виглядає Михайло Добкін, Фото: @dobkin.mihail

Де зараз Михайло Добкін і чим займається

Після початку вторгнення у 2022 році ексмер Харкова Михайло Добкін на сторінці в Instagram висловився за підтримку президента Володимира Зеленського, хоча раніше критикував його дії.

Політик також наголосив, що у його будинок у Харкові прилетів "привіт у вигляді "Града" від російських "визволителів". У квітні 2022 року стало відомо, що Михайло Добкін став дияконом Української православної церкви Московського патріархату (УПЦ МП), закінчивши Харківську духовну семінарію.

Михайло Добкін став дияконом
Михайло Добкін став дияконом УПЦ Московського патріархату, Фото: eparchia.kharkov

А у жовтні 2022 року скандальний ексмер Харкова засвітився у формі ЗСУ. У мережі з’явилися кадри та відео, на яких Добкін позує на тлі спаленої бронетехніки та носить міни.

Михайло Добкін у військовій формі
Михайло Добкін "засвітився" у військовій формі, Фото: @kharkiv_true

Пізніше з’ясувалося, що Михайло Добкін не служить ні у ЗСУ, ні у НГУ, ні у поліції.

Михайло Добкін, що відомо про службу
Добкін ніде не служив, Фото: скріншоти документів

2023 року колишнього мера Харкова знову помітили у церковній рясі. Він був присутній на Великодньому богослужінні у храмі Благовірної цариці Тамари. Ексчиновник навіть передав побажання українським військовослужбовцям.

Щоб Господь оберігав і приніс перемогу нашій багатостраждальній країні, богохранимій Україні. Щоб усі повернулися живими та щасливими від того, що вони роблять для людей. За них моляться у кожному храмі – православному та не лише православному по всій країні

Михайло Добкін

У тому ж році він був присутній на дні народження своєї дочки Алли, який мешкає за кордоном. Але де саме проходило святкування – невідомо.

Михайло Добкін з дочкою Аллою
Михайло Добкін з дочкою Аллою, Фото:@dobkinaaalla

2024 року колишній політик знову привернув увагу громадськості своїм церковним служінням. У мережі обговорювалося відео із храму УПЦ МП, де він махав кадилом.

У травні 2025 року навколо бізнесу братів Добкіних спалахнув серйозний скандал. Правоохоронні органи запідозрили "Володимир-Волинську птахофабрику" у співпраці з агресором. За даними слідства, у період з 2019 по 2021 рік підприємство постачало продукцію до РФ та на тимчасово окуповані території Луганської області.

Михайло Добкін, де зараз чим займається
Михайло Добкін не з’являється на публіці, Фото: @dobkin.mihail

Влітку минулого року діяльність екснардепа прокоментував командир спецпідрозділу KRAKEN Костянтин Немічев. В інтерв’ю "Українській правді" офіцер зазначив, що Добкін відвідував деокупований Куп’янськ у Харківській області.

Він приїжджав на фотосесію в Куп’янськ після того, як ми провели контрнаступ. Там до когось приїхав, щось навіть передав, зробив декілька фото. Не думаю, що змінив свої погляди. Він служить у російській церкві, а ми бачимо, що це п’ята колона України

Костянтин Немічев

